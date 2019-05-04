"Parolamız geleceğe sevgiyle bakan bir Türkiye emanet edebilmektir"

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin her birinin ortaya konulduğu bir iklimin yaşandığını belirten Soylu, "Demek ki olabiliyor. Bu olabileni, çok daha iyi bir noktaya götürmektir muradımız. Bunu hep birlikte sağlamak zorundayız. Bunu sağlar ve daha güzelleştirirsek hem gelecek nesiller bizim için güzel şeyler söyler hem de dünyayı kardeşlik için ve güzellik için yaratmış olan Allah'ın, insanlar olarak gönlünü yapmış oluruz. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çukurca'da ortaya konulan etkinlik çok önemli." diye konuştu.

Bakan Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" için Çukurca ilçesine geldi.

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Parolamız, gelecek nesillere maliyet ve ağırlık bırakan değil, güzel Türkiye, birlik, beraberlik, birbirimizin dilini anlayan, birbirini kucaklayan, birbirinin gözlerine nefretle bakan değil, sevgiyle bakan bir Türkiye emanet edebilmektir." dedi.

Daha sonra festival alanına geçen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Çukurca'da ikincisi düzenlenen festivale geçen yıla oranla daha fazla ilgi gösterildiğini belirtti.

Çukurcalıların büyük bir misafirperverlik örneği göstererek il dışından gelen tüm misafirleri kendi evlerinde ağırladığını dile getiren Soylu, kardeşliğin, misafirperverliğin, ülkenin sınırında bir ilçede bütün güzellikleriyle yaşandığı bir tabloya hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

- "İnsanlık için herkese doğru olanı anlatmaya çalışalım"

Çukurca'da birçok etkinliğin bir arada yapılabildiği bir festivalin organize edildiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bu coğrafya bizim en önemli zenginliklerimizden bir tanesidir. Bu bizim hikayemizdir. Hikayemizde bize bırakılan medeniyet mirasının emanetleri var. Tek bir amacımızın olması gerekir. Bu hikayemizi, geleceğe huzur ve kardeşlik içinde bırakabilmek. Bu coğrafyanın zenginliklerini elimizden almaya çalışanlara hep birlikte müsaade etmeyelim. Bu coğrafyanın bir zenginliği daha var, o da çocuklarımızdır. Onları hedefleriyle, idealleriyle buluşturabilmek bizim temel sorumluluklarımızdan biridir. Annelerin, babaların, belediye başkanlarının, doktorların, milletvekillerinin, bakanların, cumhurbaşkanlarının temel sorumluluğu budur. Hep birlikte bu sorumluluğu gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip olmamızdır. Biz doğru olalım, doğru yolda gidelim, insanlık için herkese doğru olanı anlatmaya çalışalım."