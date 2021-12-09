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  4. Parti genel merkezinde yangın! Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar

Parti genel merkezinde yangın! Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar

09.12.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus'ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın çıktı. Korku dolu dakikaların yaşandığı merkezde içerde kalan insanlar canlarını kurtarmak için pencereden atladılar. Olayda bir kişi yaralandı.

Parti genel merkezinde yangın! Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar

Tunus’ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, binadakiler canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.

İKİNCİ KATTAN ATLADI

Tunus’ta Ennahda Partisi Genel Merkezinin girişi katında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangın sırasında binada bulunanlar ise canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.
Ennahda Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Al-Areedh’in yangından kaçmak için binanın ikinci katından atladığı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tunus
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