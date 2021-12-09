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  4. İzmir'de otelde korkutan yangın! Kısa sürede yayıldı

İzmir'de otelde korkutan yangın! Kısa sürede yayıldı

09.12.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde konaklayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de otelde korkutan yangın! Kısa sürede yayıldı

Yangın saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptam Mahallesi 1370 sokakta bulunan bir otelin çatı katında çıktı.

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MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

5 katlı otelin çatı katında başlayan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Yangını gören otel personeli ve vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı otelde konaklayanlar tahliye edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının ardından otel müşterileri otele alındı.

Yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

Yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandıYangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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