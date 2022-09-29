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Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

28.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parti ve davetlere katılan kadınlar her zaman şıklığıyla etrafındaki insanları etkilemek ister. Eğer siz de gittiğiniz ortamlarda şıklığınızla konuşulmak istiyorsanız vücudunuza uyum sağlayan doğru kombinleri tercih etmelisiniz. Katılacağınız davetlerde ne giyeceğiniz konusunda kararsız kalıyor ve araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken kurtarıcı elbiselerin yer aldığı listemize göz atmadan geçmeyin.

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Hem kış hem yaz mevsimlerinde farklı konseptlerde partiler yapılıyor. Düzenlenen davetin yapıldığı mekân ve konsept, elbise seçiminde belirleyici oluyor. Örneğin, yazın yapılacak bir partide daha uçuş uçuş ve renkli kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Kış aylarında gerçekleştirilen partilerde ise daha uzun kollu modelleri seçebilirsiniz. Birçok marka ve model arasında kayboluyorsanız listemizde size en uygun elbiseyi bulabilirsiniz.

1. Davetlerde tüm bakışları üzerine çekmek isteyenlere: Bayansepeti Ayarlanabilir İnce Askılı Sarı Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

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Tatlı mı tatlı kesimi ile kusursuz hissetmenizi sağlayan Bayansepeti Ayarlanabilir İnce Askılı Sarı Elbise, ince ip askıları ve fırfır detayları ile ruhu asla yaşlanmayanların tercih edeceği bir model. Üç farklı beden aralığı bulunan ürün, kaliteli yapısıyla yıllarca kullanılır. Sarı, siyah, yeşil, mavi ve kırmızı renk seçenekleri arasından size en uygun modeli seçerek kendinizi prensesler gibi hissetmeye ne dersiniz?

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2. Partilerde göz kamaştırmak isteyenlere: Due Stelle Kadın Derin Sırt Dekolteli Kısa Parlak Abiye Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Partilerde şıklığı ile göz kamaştırmak isteyen kadınlar, sizi böyle alalım! Due Stelle Kadın Derin Sırt Dekolteli Kısa Parlak Abiye Elbise, tamamen ışıltılı görünümü ile tüm dikkatleri üzerinize çekecek. Geniş beden aralığı bulunan mini elbise, vücudu saran formuyla zarif bir duruş sergiler. Uzun kollu modelin üç farklı renk seçeneği mevcut. Işıltınıza ışıltı katacak parçayı kaçırmayın, deriz.

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3. Her kadının dolabında olmalı: Koton İnce Askılı Yırtmaçlı Mini Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Yırtmaç detayıyla son moda trendlerine ayak uyduran Koton İnce Askılı Yırtmaçlı Mini Elbise, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalardan biri. Her tarza uyum sağlayabilen elbiseyi ister topuklu ister düz ayakkabılar ile kombin yaparak tarzınızı yansıtabilirsiniz. Pamuklu kumaşıyla konfor vadeden elbise, geniş beden seçeneğiyle herkese hitap eder. Her ortama uyum sağlayan siyah rengi sayesinde risk almadan şık olmak ister misiniz?

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4. Farklı kesimlerden hoşlananlara: 1Moda1Tarz Kadın Bakır Straplez Yaka Tek Omuz Içi Astarlı Yan Yırtmaç Abiye Parti Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Asimetrik kesimiyle dikkat çeken 1Moda1Tarz Kadın Bakır Straplez Yaka Tek Omuz Içi Astarlı Yan Yırtmaç Abiye Parti Elbise, vücudu saran drapeli tasarımı sayesinde âdeta kum saati gibi bir form yakalamanıza yardımcı olur. Kaliteli pamuklu kumaşı sayesinde esneyebilen ve vücudunuzu saran elbise, mini boyuyla vücudunuzun güzelliğini ortaya çıkarır. Şık elbiseyle katılacağınız partilerin en şık kadını olmaya hazır mısınız?

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5. Işıltısıyla büyülemek isteyenlere: Koton Kadın Vatkalı Kadife Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Sonbahar veya kış mevsiminde yapılacak davetler için en doğru tercihler arasında yer alan Koton Kadın Vatkalı Kadife Elbise, ışıltılı görünümü ile şıklığınızı zirveye taşır. Kadife kumaşı sayesinde soğuk günlerde bile tercih edebileceğiniz elbiseyi daha iddialı bir görünüme kavuşturmak için fileli çorap ve çorap çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Zahmetsiz şıklığın keyfini çıkarmak için elbiseye mutlaka bir şans verin.

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6. Özel hissetmek isteyenlere: Garmoda Özel Tasarım Otriş Detay İp Askılı Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Vücudu saran formu ile zarif bir duruş sergileyen Garmoda Özel Tasarım Otriş Detay İp Askılı Elbise ile kendinizi özel hissetmeye hazır olun! Kalp yaka göğüs bölgesinde yer alan otriş detaylar, modele farklı bir hava katar. Kendinizi daha öz güvenli hissetmenizi sağlayacak elbisenin kırmızı, yeşil ve lacivert renk seçenekleri mevcut. Elbisenin özel tasarım ile kendinizi şımartmak ister misiniz?

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7. İçinizdeki ışıltıyı dışınıza yansıtacak: Koton Ece Sükan Pencere Detaylı Asimetrik Kesim Payetli Mini Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

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Pencere ve büzgü detayları ile sezonun trendlerini yakalamayı başaran Koton Ece Sükan Pencere Detaylı Asimetrik Kesim Payetli Mini Elbise, partiler için uygun seçenekler arasında bulunuyor. İçinizdeki ışıltıyı dışarı yansıtmak ve şıklığınızla iddianızı ortaya koymak istiyorsanız elbise, aradığınız ürün olabilir. XS ile XL beden aralığında üretilen ve özel olarak tasarlanan parçada bulunan detaylar ile tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır olun!

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8. Cesur bir tarza sahip olanlar çok sevecek: Jimmy Key Kadın Pembe Dar Kesim Polo Yaka Uzun Kollu Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Son yılların trendi hâline gelen drape detayı ile dikkat çeken Jimmy Key Kadın Pembe Dar Kesim Polo Yaka Uzun Kollu Elbise, göğüs dekolteli V yakası ile cesur tarzını stiline yansıtmak isteyen kadınların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Hem gündüz hem gece partileri için tercih edebileceğiniz elbise üç farklı beden seçeneği ile satışa sunuluyor.

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9. Kusursuz hissetmek için doğru tercih: Koton Ece Sükan Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Katılacağınız partilerde kusursuz hissetmek ister misiniz? Öyleyse Koton Ece Sükan Boynu Metal Bağlamalı Leopar Desenli Pencere Detaylı Elbise, tam size göre! Model, yaz davetleri için en doğru tercihler arasında bulunuyor. Özelikle dış mekân parti ve davetlerinde tercih edilen elbise, uçuş uçuş kumaşıyla kendinizi daha öz güvenli hissetmenize yardımcı oluyor. Severek kullanacağınız elbise için dolabınızda yer açın!

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10. Zarif duruşunuzu taçlandıracak: TRENDYOLMİLLA Mavi Drape Detaylı Tül Elbise

Parti ve davetlerde rahatça giyebileceğiniz göz alıcı elbise modelleri

Bodycon tarzıyla vücudunuzu nazikçe saran TRENDYOLMİLLA Mavi Drape Detaylı Tül Elbise ile katılacağınız partilerde tüm bakışlar üzerinizde olacak! Yeşil, mavi ve kahverengi seçenekleri bulunan elbise, göğüs bölgesinde bulunan pencere detayları ile yaz trendlerine ayak uyduruyor. İncecik askılarıyla omuzlarınızı ön plana çıkaran mini elbise ile katılacağınız partilerin en şık kadını siz olacaksınız!

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