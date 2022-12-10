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Pasaport başvuruları için ek mesai açıklaması! Nüfus Müdürlüğü duyurdu…

10.12.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasaport başvurularında yaşanan artışın ardından önemli bir son dakika kararı alındı. Yıl sonu yaklaşırken pasaport başvurularında artış, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu. Günlük 48 bine ulaşan talepler nedeniyle ek mesai başlatıldığı duyuruldu. İşte pasaport başvuruları ile ilgili gelen son haberin detayları…

Pasaport başvuruları için ek mesai açıklaması! Nüfus Müdürlüğü duyurdu…

Pasaport randevu işlemleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport başvuru taleplerinin karşılanabilmesi için ek mesai başlattı. Genel müdürlük, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebinin, bu yıl 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığı vurgulanan açıklamada, talebin yıl sonunda ise iki katını bulmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir.

Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır."

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