Pasifik'te 2 ay süren yaşam mücadelesi! Çiğ balık yedi, yağmur suyu içti: İnanılmaz kurtuluş!

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Shaddock, köpeğiyle birlikte Pasifik Okyanusu'na açıldı. Başına geleceklerden habersiz seyrine başlayan Shaddock'un gemisinin kuvvetli bir fırtına sonucu elektronik aksamı bozuldu.

ÇİĞ BALIK VE YAĞMUR SUYU...

Shaddock, gemisinin elektronik aksamını yitirince Pasifik Okyanusu'nda sürüklenmeye başladı.

Sürüklendiği 2 ay boyunca çiğ balık yiyip, yağmur suyu içtiğini ifade eden Shaddock ve köpeği Bella geçen 2 ayın sonunda Meksika açıklarında bir orkinos teknesi tarafından kurtarıldı.

Shaddock, teknenin kendisini ve köpeğini kurtarmadan önce uzun bir süredir yemek yemediğini ifade etti.

Kurtarıldıktan sonra Shaddock, "Biraz dinlenmeye ve iyi bir yiyeceğe ihtiyacım var çünkü çok uzun süredir denizde yalnızım." dedi.

Teknedeki doktor, Shaddock'un küçük öğünler yiyerek beslenmeye başladığını söyledi ve Shaddock'un bilincinin yerinde olduğunu ekledi.

Talihsiz adamın gemisindeki bir gölgelik sayesinde güneş yanığından sakındığı öğrenildi.

9News haber sitesinin haberine göre, Shaddock kaybolduğu süre boyunca herhangi önemli bir hastalık veya sakatlık yaşamadı. Ayrıca 9News sitesinin çektiği fotoğraflarda Shaddock'un sakalının çok uzadığı da görüldü.



