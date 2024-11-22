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Patateste bu iki belirti varsa ağzınıza bile sürmeyin! Zehir saçıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.11.2024 08:33
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Patates, ülkemizde en çok tüketilen sebzelerden biri. Kızartmasından, haşlamasına, yemeğinden kumpirine birçok sevilen lezzet patates ile yapılıyor. Bir doktor, patateslerde görülen iki yaygın özellik durumunda patatesi yemeyip çöpe atmanızın daha güvenli olduğunu belirtti. Gıda Standartları Ajansı'na göre, sebzeleri güvenli bir şekilde yerken israfı önlemenin de yolları var.

Patateste bu iki belirti varsa ağzınıza bile sürmeyin! Zehir saçıyor

Kıtlık zamanları insanlığı adeta kurtaran patates doyurucu ve lezzetli besinlerden biri. Bir doktora göre, patateslerinizin sizi çok hasta edebileceğine dair iki çok yaygın işaret var. Singapurlu bir pratisyen hekim olan Dr. Samuel Choudhury, 290.000 takipçili Instagram hesabında filizlenmiş ve yeşile dönmüş patateslerden uzak durulması konusunda insanları uyardı.

patatess6

Gıda güvenliği ve gıda hijyeninden sorumlu bir devlet kurumu olan Gıda Standartları Ajansı, yüksek glikoalkaloid seviyeleri sonucu oluşan zehirlenmelerin çok nadir olduğunu vurgulayarak, filizlenen veya yeşil patateslerle güvenli bir şekilde nasıl başa çıkılacağına dair yönergeler sağlıyor.

yeşil patates2

Dr. Choudhury, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patates püresi yedikten sonra acil servise kaldırılan bir kadının hikayesini anlattı. Doktorlar, kusma ve şiddetli baş ağrısının patateslerden kaynaklandığını, tükettiği patateslerin yeşil bir renk tonu gösterdiğini öne sürdü. Çok fazla tüketilmesi halinde baş ağrısı, ishal, kusma ve bazı durumlarda ölüme bile yol açabileceği konusunda uyardı.

patates soymak

Doktor ayrıca yedi kişilik bir ailenin beşe düştüğü bir vakaya da atıfta bulundu. Dr. Choudhury, en iyi şeyin tedbirli olmak olduğunu söyledi.

patatess

Doktor videosunda, onları nerede sakladığınıza dikkat edilmesini ve karanlıkta tutulması gerektiği söyledi. Bazı kişilerin patatesteki yeşil kısımları soymanızı veya filizleri kesmenizi tavsiye etse de bunun tamamen yanlış olduğunu belirterek sağlığınız açısından yeni patatesler almanızın daha güvenli olacağını söyledi.

PATATES ZEHİRLENMESİ NEDİR?

yeşil patates

Patatesin içerisinde yer alan solanin maddesinin fazla miktarda tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan zehirlenme türüne patates zehirlenmesi denir. Havaların ısınmasıyla birlikte güneş ışığına maruz kalan patatesler üzerinde etkin bir şekilde solanin belirir. Solanin maddesi patatesin filizlenmesine ve yeşermesine neden olur. Bu şekildeki patatesler kesinlikle tüketilmemelidir.

filizlenmiş patates

Her zehirlenme türünde olduğu gibi patates zehirlenmesinde de müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
patates
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