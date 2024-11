Uyku uzmanı açıkladı: Hangi uyku pozisyonu en iyisi?

Aile hemşiresi ve davranışsal uyku tıbbı uzmanı Ellen Wermter, CBS News'e yaptığı açıklamada, genel olarak hangi uyku pozisyonunun en iyi pozisyon olarak kabul edildiğinden ziyade, sizin için neyin işe yaradığının daha önemli olduğunu söyledi. Her ne kadar her birinin bazı artıları ve eksileri olsa da. "Avantajlar ve dezavantajlar açısından, her şey kendinizi en rahat ve ağrısız nasıl hissettiğinize bağlı. Genel olarak, birkaç şeyi en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz: omurga hizalaması ve nefes alma."

Her pozisyon hakkında bilmeniz gerekenler şunlardır:

SIRT ÜSTÜ UYUMAK

Wermter, uyku apnesi gibi bazı uyku durumlarının çok pozisyonel olduğunu ve bu nedenle sırt üstü uyuma gibi bazı pozisyonların diğerlerinden daha kötü olabileceğini söyledi.

"Sırt üstü yattığınızda, size karşı çalışan çok fazla yer çekimi oluyor. Diliniz geriye düşmeye meyilli oluyor ve hava yolunda daha fazla tıkanıklık oluyor." dedi.

Dolayısıyla hava yollarında tıkanıklığa yatkınlığınız varsa sırt üstü uyumak size uygun değildir.

Ulusal Uyku Vakfı'na göre sırt üstü uyumak da yer çekimi nedeniyle hava yollarınızı daraltabileceğinden horlamaya neden olabilir.

Sırt üstü uyumanın olumlu tarafı ise omurganın hizalanması için mükemmel olmasıdır. "Her şeyi çok güzel, nötr bir pozisyonda tutuyor ve sırt üstü yattığınızda ağırlığınız çok eşit bir şekilde dağılıyor, bunlar gerçekten büyük artılar" dedi.

YAN YATARAK UYUMAK

Öte yandan yan yatmanın nefes almak için oldukça iyi olduğunu söyleyen Wermter, şunları kaydetti:

"Özellikle sol taraf kardiyovasküler (dolaşım) ve kan akışının geri dönüşü için mükemmel kabul edilir. bu yüzden genellikle hamilelikte de önerilir," diye ekledi.

Johns Hopkins Medicine'e göre sağ tarafınıza yatarak uyumak mide ekşimesi reflü hastalığı semptomlarını daha da kötüleştirebilir.

Wermter, özellikle yastıklar kullanılarak her şeyin olabildiğince nötr tutulması durumunda, yan yatmanın da omurga hizalaması için uygun olabileceğini söyledi.

"Yan yattığınızda, asıl mesele boynunuzun oluşturduğu o küçük boşluğu doldurmaktır," dedi. "Diğer parça kalçaları hizalamaktır - bacakların arasına bir yastık koymak genellikle rahattır veya omurgayla nötr hizalanmayı korumak için bir omuzu veya kolu desteklemek."

YÜZ ÜSTÜ UYUMAK

Wermter, "Mide üstü uyumak en sorunlu pozisyon olarak kabul edilir çünkü nötr omurga ve boyun pozisyonunu elde etmek zordur. Yüzünüz bir şekilde yastığa bastırılır, bu yüzden boynunuzu bir tarafa veya diğer tarafa çevirmeniz gerekir." Yüzeysel olarak yüzünüzün yatağa yaptığı basınç nedeniyle yüz üstü uyumak da daha fazla kırışıklığa yol açabilir. Eğer bu sizi endişelendiriyorsa, bu mide üstü uyumanın olumsuz bir durum olduğunu gösterir" dedi.

Johns Hopkins'e göre, yastık kılıflarınızı düzenli olarak yıkamıyorsanız, yüz üstü uyumak da sivilcelere yol açabilir.

Wermter, eğer yüzüstü uyuyorsanız boynunuzun daha fazla geriye doğru eğilmesini önlemek için daha düz bir yastık seçmenizi ya da hiç yastık kullanmamanızı öneriyor.

HANGİ UYKU POZİSYONUNU KULLANMALIYIM?

Vücudunuzu dinlemek, sizin için en iyi uyku pozisyonunu bulmanın anahtarıdır.

Wermter, "Eğer nefes nefese uyanıyorsanız ve sırt üstü yatıyorsanız, muhtemelen bu sizin için nefes almak için en iyi pozisyon değildir. Eğer yüzüstü yatıyorsanız ve boynunuzda ağrı hissediyorsanız, bu muhtemelen sizin için işe yaramıyor demektir." dedi.

Yaşınız ilerledikçe veya ameliyat gibi durumlarla karşılaştıkça pozisyon tercihleriniz de değişebilir, bu nedenle gerektiğinde ayarlamalara açık olun.

GÜNDÜZ YORGUNLUĞU YAŞIYORSANIZ DİKKAT

Ulusal Uyku Vakfı'na göre, en iyi çabalarınıza rağmen uykuda sürekli dönüp duruyorsanız, enerji seviyenizi, ruh halinizi, üretkenliğinizi ve bilişsel işlevlerinizi etkileyebilecek bir uyku bozukluğuyla karşı karşıya olabilirsiniz.

Vakfın web sitesinde, "Bu durum ileride yüksek tansiyon, kalp damar hastalığı, diyabet ve felç gibi daha kritik sorunlara da yol açabilir" ifadesi yer alıyor. "Gece boyunca derin bir uyku çektiğinizi düşünmenize rağmen düzenli olarak uyumakta zorluk çekiyorsanız veya gündüz yorgunluğu yaşıyorsanız, endişeleriniz hakkında bir doktorla görüşmenin zamanı gelmiş olabilir."