'Patlayalım mı yanalım mı?' Mahallelinin 'dinamit' çilesi! Sabah uyandıklarında notlarla karşılaşıyorlar

İstanbul Pendik'te mahallelinin 'dinamit' çilesi, vatandaşları isyan ettirdi. 5 aydır süren kentsel dönüşüm çalışması mahallede yaşayan vatandaşlar için çileye dönüştü. Çünkü vatandaşlar, haftada 3-4 kez patlatılan dinamitle deprem olmuş gibi sallandıklarını belirtti. Mahalleli, yaşadıkları korkunun yanı sıra evlerinin de hasar gördüğünü ileri sürdü.

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlar, "Benim binanın temelini 5 ayda 30 kere salladılar", "Güm ediyor sallanıyor bina, kalkıyoruz" ve "Gece 10'a kadar, buranın sesini dinlemek zorunda değilim ki" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI YAPILARIMIZA ZARAR VERİYORLAR"

Vatandaşlar, her patlamada irkildiklerini ve deprem korkusu yaşadıklarını belirtti. Temel çalışmasında patlatılan dinamitin evlerine bile hasar verdiğini iddia eden vatandaşlar, "Burada bizim sağlıklı yapılarımıza zarar veriyorlar" derken bir vatandaş da "İlla ki ölelim mi? Deprem olduğunu hissediyorum ben ya." şeklinde konuştu.

Pendik Orta Mahalle'de kentsel dönüşüm başladı. 5 aydır devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından mahalleli dertli olduğunu ifade ediyor. Özellikle de temel açma çalışmaları esnasında patlatılan dinamitler yüzünden binalarının, dairelerinin hasar gördüğünü öne sürüyorlar.

Bir vatandaş "Bunu haftada 2-3 kez yapıyorlar." derken bir başkası da "Benim hanım orada, çocuğum orada, camdan bir taş girdi içeri. Onu nasıl önleyeceksin." şeklinde konuştu. Mahalle sakini bir başka vatandaş da "Vallahi gel istersen gir içeri, 1 parmak toz görürsün, daha dün temizlikçi geldi eve" ifadelerini kullandı.

SABAH UYANDIKLARINDA ARAÇLARININ ÜZERİNDE NOT BULUYORLAR

Vatandaşlar, en çok da bir yetkili bulamadıklarından şikayetçiler. Örneğin sabahları uyandıklarında araçlarının üzerinde "Şantiye alanında patlama olacaktır. Araçlarınızın hasar görmemesi için bu yol güzergahından kaldırılmasını rica ederiz." şeklinde notlarla karşılaşıyorlar.

Vatandaşlar, ne resmi bir kurum ne de bir iletişim numarası olmadığından da şikayet ediyor. Bu nedenle de şikayetlerini iletecek bir muhatap bulamıyorlar. Bir vatandaş da "Bu müteahhitlerle irtibata geçmeye çalışıyorum. Eğer sigortası varsa kendilerine ekspertiz çağırmak konusunda yardımcı olabiliriz... Pardon ya biz ekspertiz çağırmasını bilmiyor muyuz sigortamız varsa yani." dedi.

"PATLAYALIM MI, YANALIM MI?"

Dinamit çilesi yaşayan mahallelinin tek isteği evlerinde korkmadan huzurla oturabilmek. Mahalleli "Sıcaklar bir yandan, kapıları açamıyoruz, toz bir yandan. Ee patlayalım mı yanalım mı?" ifadelerini kullanırken "Herkes endişeli" dedi.

