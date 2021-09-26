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Patlayarak alev alev yanan otomobil adeta küle döndü

26.09.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Patlaya patlaya yanan otomobilden geriye neredeyse bir şey kalmadı.

Patlayarak alev alev yanan otomobil adeta küle döndü

Yangın, Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topakkaya beldesinden Aksaray istikametine seyreden Mehmet Tolga K. (25) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmından bir anda alev aldı.

1 SAAT YANDI

Aracının alev aldığını fark eden sürücü otomobili emniyet şeridine çekerek son anda otomobilden indi. Kısa sürede adeta alev topuna dönen otomobilde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerinde yaşanan panik kameralara anbean yansıdı. Araç sürücüsü Mehmet Tolga K., hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, otomobil adeta küle döndü. (İHA)

ADAD

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