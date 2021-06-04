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Pazar günü 764 köy ve mahallede seçim var! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

04.06.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Pazar günü 764 köy ve mahallede seçim var! Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi.

Bu doğrultuda; Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile Türkiye genelindeki 764 köy ve mahallede halk sandığa gidecek. İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

İstanbul'da pazar günü seçim heyecanı var! 14 mahalle yeni muhtarını seçecekİstanbul'da pazar günü seçim heyecanı var! 14 mahalle yeni muhtarını seçecek

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAFLAR

Yapılan açıklamada seçimlerde görev alacakların ve seçmenlerin pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı bildirildi. (AA)

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sokağa çıkma yasağı seçim YSK

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