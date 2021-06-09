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  4. Pazar günü yasağı kalkacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

09.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran'da hayata geçirilen kademeli normalleşmede yeni adımların atılıp atılmayacağı merak edilirken, Türkiye'nin gözü yarın yapılması planlanan kabine toplantısına çevrildi. Gündemin ana maddelerin biri ise pazar günü yasağının kalkıp kalkmayacağı.

1 Haziran'da hayata geçirilen kademeli normalleşme sürecinde ikinci haftaya girmişken, yeni kararların alınıp alınmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

KABİNE TOPLANTISI ERKENE ALINDI

Başta koronavirüsle mücadele olmak üzere kritik kararların alındığı kabine toplantısı bu hafta erkene alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek olmasından dolayı kritik toplantı yarın gerçekleştirilecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN

Kabine toplantısı öncesi ise bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Tavsiye kararların alınacağı toplantı 17.30'da konferans yöntemiyle başlayacak ve sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

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PAZAR GÜNÜ YASAĞI KALKACAK MI?

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte cumartesi günü yasağı da kaldırılmış ve sokağa çıkma yasağı saatleri 22.00'ye çekilmişti. Kritik kabine toplantısı öncesi gelen bilgilere göre pazar günü yasağı konusunda gündem maddelerinden biri olacak.

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı normalleşme
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
inşallah..
haftanın 6 günü çalışan insanlar var bırakında pazar günü çıksınlar yada cumartesinide yasak edin
yasak kalkmaz bence cumarteside yasak yaparlar ben size söylim

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