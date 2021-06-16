Pazar günü yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınında alınan önlemler kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulaması devam ediyor. 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi kararları uygulanmaya başlamıştı. Vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki Pazar günü yasağı ne zaman kalkıyor?

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Haziran ayında alınan koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında uygulanan yasaklar kapsamında vatandaşlar Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği tarih ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Gelecek hafta sonu Pazar günü de sokağa çıkma yasağının devam etmesi beklenirken gözler yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Yayımlanmış olan genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar mevcut uygulamanın devam edeceği bilgisi bulunmakta. Bu çerçevede güncel bilgiler geldiğinde haberimizde yer vermiş olacağız.