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Pazar günü yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar ne zaman bitecek?

16.06.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana süren Koronavirüs salgınında alınmış olan önlemler kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Normalleşme dönemi kararları uygulanmaya devam ederken vatandaşlar hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunu merak etmeye başladı. Peki Pazar günü yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

Pazar günü yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınında alınan önlemler kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulaması devam ediyor. 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi kararları uygulanmaya başlamıştı. Vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki Pazar günü yasağı ne zaman kalkıyor?

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Haziran ayında alınan koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında uygulanan yasaklar kapsamında vatandaşlar Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği tarih ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Gelecek hafta sonu Pazar günü de sokağa çıkma yasağının devam etmesi beklenirken gözler yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Yayımlanmış olan genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar mevcut uygulamanın devam edeceği bilgisi bulunmakta. Bu çerçevede güncel bilgiler geldiğinde haberimizde yer vermiş olacağız.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele toplantının gündem maddesi olacak. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin sonrasında vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.Yasaklarla ilgili de çeşitli değerlendirmeler yapılacak. Koronavirüs dışında güvenlik konularının da ele alınması beklenen toplantıda, yurt içerisinde ve sınır ötesinde süren terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi de beklenmekte.

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