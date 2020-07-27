Pazara gelenlere maske zorunluluğunu böyle hatırlattı

Kemalpaşa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Emre Aldırmaz, kurban pazarında 20 büyükbaş, 150 küçükbaşını satışa çıkardı. Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe büyüdüğünü anlatan Aldırmaz, beş kuşaktır hayvancılık işiyle uğraştıklarını dile getirdi. 7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olduğunu söyleyen Emre Aldırmaz, besleyip büyüttüğü hayvanlarla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu belirtti.

Hayvanlarına çocuğu gibi bakan Emre Aldırmaz, bu yıl pandemi nedeniyle satışların düştüğüne dikkati çekip, "Sülalemde beşinci kuşağım. Büyükbaş ve küçükbaş yetiştirip kesiyoruz. Küçüklükten beri hayvanlarla iç içeyim. Hayvanları severek büyütüyoruz. Hayvanların bebekliğini biliyorum. Onlardan ayrılırken hüzünleniyorum. Birçoğu 2 yaşında. Doğduklarından beri onlarla beraberim, zamanla çocuğumuz gibi oluyorlar. Ben başka bir iş yapmayı hiç düşünmedim. Pandemi nedeniyle bu yıl satışlar düşük" dedi.

Büyükbaş kurbanlıklarda fiyat aralığının 20 bin TL'den başlayıp, 25 bine TL'ye kadar çıktığını anlatan Aldırmaz, en küçük boğanın 800 kilo ile 1 ton ağırlığında değiştiğini kaydetti. Pazara getirdiği hayvanların yarısını sattığını anlatan Aldırmaz, zarar etmeyeceğini, ancak yüksek karlar beklemediğini vurguladı.