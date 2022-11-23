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Pazarda kalabalığın arasından İmamoğlu'na seslenerek yardım istedi "Hamileyim, bana vuruyor"

23.11.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki pazar ziyareti sırasında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Kalabalığın arasından bir kadın, “Başkanım, kadına şiddete hayır, hamileyim, bana vuruyor” diyerek İmamoğlu’na seslendi. Kendisinden yardım isteyen kadının yanına giden İmamoğlu hem olaya müdahale etti hem de kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Pazarda kalabalığın arasından İmamoğlu'na seslenerek yardım istedi "Hamileyim, bana vuruyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki bir pazarda hamile olduğunu belirten bir kadınla yaşadığı diyalog dikkatlerden kaçmadı. Pazar ziyareti sırasında bölgede bulunan İmamoğlu'na bir kadın "Başkanım kadına şiddete hayır, lütfen, hamileyim, sopa kaldırıyor bana. Olabilir mi böyle bir şey? Bana vuruyor" diyerek seslendi.

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İMAMOĞLU OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İmamoğlu, şiddete uğradığı gerekçesiyle kendisinden yardım isteyen öfkeli kadının hızla yanına gitti. Hem hamile olduğunu hem de çocuk sahibi olduğunu belirten kadın ile bir şahıs arasında yaşanan olaya İmamoğlu, müdahale etti.

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Bebeğiyle pazarda bulunan hamile kadını sakinleştiren İmamoğlu, kadının ağlayan bebeğiyle de ilgilendi.

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Ekrem İmamoğlu Sancaktepe İstanbul Pazar hamile

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