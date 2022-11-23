Pazarda kalabalığın arasından İmamoğlu'na seslenerek yardım istedi "Hamileyim, bana vuruyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki bir pazarda hamile olduğunu belirten bir kadınla yaşadığı diyalog dikkatlerden kaçmadı. Pazar ziyareti sırasında bölgede bulunan İmamoğlu'na bir kadın "Başkanım kadına şiddete hayır, lütfen, hamileyim, sopa kaldırıyor bana. Olabilir mi böyle bir şey? Bana vuruyor" diyerek seslendi.

İMAMOĞLU OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İmamoğlu, şiddete uğradığı gerekçesiyle kendisinden yardım isteyen öfkeli kadının hızla yanına gitti. Hem hamile olduğunu hem de çocuk sahibi olduğunu belirten kadın ile bir şahıs arasında yaşanan olaya İmamoğlu, müdahale etti.

Bebeğiyle pazarda bulunan hamile kadını sakinleştiren İmamoğlu, kadının ağlayan bebeğiyle de ilgilendi.