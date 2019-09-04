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Pejmürde ne demek? Pejmürde ne anlama geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 05:29 | Son Güncelleme

Arama motorlarında "Pejmürde" kelimesiyle ilgili araştırmalar büyük bir artış gösterdi. Pek çok kişi büyük bir merakla pejmürde kelimesiyle ilgili detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, pejmürde ne demek? Pejmürde ne anlama geliyor?

Pejmürde ne demek? Pejmürde ne anlama geliyor

Google arama motorunda bir süredir pejmürde ile ilgili detaylar trend oldu. Pejmürde kelimesi hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar pejmürde ne demek sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Pejmürde kelimesiyle ilgili merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

PEJMÜRDE NE ANLAMA GELİYOR?

Pejmürde kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiştir. Sıfat olarak kullanılan pejmürdenin iki anlamı vardır. Kılık kıyafet için kullanıldığında yırtık pırtık, eski püskü gibi anlamları bulunur. Pejmürde kelimesi kişi için kullanıldığında ise eski püskü kılıklı, üstü başı dağınık ve perişan anlamlarına gelmektedir. Pejmürde kelimesi genelde perişan etmek anlamında kullanılır.

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