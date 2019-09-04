Pejmürde ne demek? Pejmürde ne anlama geliyor

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PEJMÜRDE NE ANLAMA GELİYOR?

Pejmürde kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiştir. Sıfat olarak kullanılan pejmürdenin iki anlamı vardır. Kılık kıyafet için kullanıldığında yırtık pırtık, eski püskü gibi anlamları bulunur. Pejmürde kelimesi kişi için kullanıldığında ise eski püskü kılıklı, üstü başı dağınık ve perişan anlamlarına gelmektedir. Pejmürde kelimesi genelde perişan etmek anlamında kullanılır.

