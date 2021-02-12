Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Eruğ Güler ile Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Şehitler için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehitlerin aileleri ve yakınları ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile diğer protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Akar, taziyede bulunurken, "Kanları yerde kalmadı" dedi.