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  4. Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kartal-2 Harekatı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

12.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Yüzbaşı Burak Coşkun ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın cenazesi, Ankara'da düzenlenen töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Eruğ Güler ile Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Şehitler için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehitlerin aileleri ve yakınları ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile diğer protokol üyeleri, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Akar, taziyede bulunurken, "Kanları yerde kalmadı" dedi.

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'ASLAN OĞLUM, SANA DOYAMADIK'

Şehitlerin aileleri, tören öncesi Türk bayrağına sarılı tabutlara sarılıp, öperek gözyaşı döktü. Şehit yüzbaşı Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, cenaze namazı öncesinde oğlunun tabutu önünde dua ederken, "Aslan oğlum, sana doyamadık. Hakkımı helal ediyorum" dedi. Cenaze namazlarının kılınması ardından şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü.

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EŞLERİNİ BORDO BERELERİYLE UĞURLADILAR

Şehitlerden Burak Coşkun'un eşi Müge Coşkun ile Eruğ Güler'in eşi Gizem Güler, eşlerinin bordo bereleriyle törene katıldı. Çocukları da yanında bulunan Müge Coşkun ile Gizem Güler, tören geçişi sırasında eşlerine son kez el salladı. Şehit Harun Turhan'ın babası Mustafa Turhan da tören geçişi sırasında güçlükle ayakta durdu. "Oğlum hiçbir zaman görevden kaçmadı. Güle güle git oğlum" diyen şehit babasını askerler teskin etti. Törenin ardından şehitler Coşkun ve Güler, Cebeci Askeri Şehitliği, şehit Turhan ise Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA


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