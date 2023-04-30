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Pencereden kavgayı izlerken polis kurşunuyla başından yaralandı! Valilikten açıklama geldi

30.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te dehşete düşüren bir olay yaşandı. O.A. (26) sokakta çıkan kavgayı evinin penceresinden izlediği sırada polislerin açtığı uyarı ateşiyle başına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan O.A'nın hayati tehlikesi devam ediyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kavgaya karışan 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İşte detaylar...

Pencereden kavgayı izlerken polis kurşunuyla başından yaralandı! Valilikten açıklama geldi

Dehşete düşüren olay, dün gece 01.00 sıralarında Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavga seslerini duyan 1 çocuk babası O.A. (26) evinin penceresine çıktı. Bu sırada kavgaya müdahale etmeye gelen polis ekipleri, havaya doğru uyarı ateşi açtı. Polislerin silahından çıkan kurşunlardan biri O.A.'nın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan O.A.'yı gören arkadaşı durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan O.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor. Kavgaya karışan 8 kişi ise gözaltına alındı.

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"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

O.A.'nın babası Mehmet A., "Gece 01.15 sıralarında oğlum evde otururken aşağıda kavga ediyorlar. O esnada ekipler geliyor. Ekipler silahı çekip benim evime doğru ateş ediliyor. Oğlum pencereden olayı seyrederken mermi kafasına isabet ediyor. Gece 02.30 sıralarında ameliyata alıyorlar. Ameliyat 5 saat kadar sürüyor. Oğlum yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor. İkaz ateşi 1 el olur 2 el olur. Orası bir mahalle. Bunu defalarca söyledim burada böyle sıkmayın ölenler olur diye. Olay yeri inceleme ekipleri geldi mermi çekirdeğini toplayıp götürdü" dedi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "Fatih İlçemiz Şehremini Mahallesi'nde bugün saat: 00.30 sıralarında iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şahısların, birbirlerine ve çevreye zarar verdikleri, ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlileri sevk edilmiştir. Kavgayı sona erdirmek üzere müdahale eden görevliler tarafından havaya uyarı ateşi açılmış, bu sırada ikametinin penceresinden olayı izleyen mahalle sakinlerinden O.A adlı vatandaşımız kurşun isabeti sonucunda yaralanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlanan vatandaşımızın hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yapılan müdahale neticesinde, kavgaya karışan toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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(DHA)

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