HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pendik'te korkunç kaza: Araç bariyerler ok gibi saplandı

Pendik'te korkunç kaza: Araç bariyerler ok gibi saplandı

20.06.2024 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğle saatlerinde Pendik'te meydana gelen kaza görenleri dehşete düşürdü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç bariyerlere adeta bir ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralanırken araç bariyerlerden kurtarılarak otoparka çekildi.

Pendik'te korkunç kaza: Araç bariyerler ok gibi saplandı

Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

258374_PENDIKTE-SOFORUNUN-DIREKSIYON-HAKIMIYET

BARİYER OTOMOBİLİN İÇİNDEN GEÇTİ

Kaza, saat 14.15 sıralarında Ankara Caddesi sahil istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Şener’in kullandığı 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyere ok gibi saplandı.

258377_PENDIKTE-SOFORUNUN-DIREKSIYON-HAKIMIYET

KARI-KOCA YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Orhan Şener ile karısı Huriye Şener yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis yolda önlem alırken kazaya karışan otomobil, saplandığı bariyerden kurtarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. (DHA)

258378_PENDIKTE-SOFORUNUN-DIREKSIYON-HAKIMIYETBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem güneşten korunun hem serin kalın! Columbia gömlek indirimdeHem güneşten korunun hem serin kalın! Columbia gömlek indirimde
Bodrum'da trafik durma noktasına geldiBodrum'da trafik durma noktasına geldi
Nemden şehir görünmedi! Birçok ilden peş peşe geldi... Rekor ölçümNemden şehir görünmedi! Birçok ilden peş peşe geldi... Rekor ölçüm
Anahtar Kelimeler:
Pendik bariyer kaza
En Çok Okunan Haberler
Dizi setine silahlı saldırı düzenlenmişti... Dizi ekibi ve plato yönetimi ters düştü! Daltonlar detayı dikkat çekti

Dizi setine silahlı saldırı düzenlenmişti... Dizi ekibi ve plato yönetimi ters düştü! Daltonlar detayı dikkat çekti

Hepsi listede! Bakanlık isim isim duyurdu

Hepsi listede! Bakanlık isim isim duyurdu

Hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı tüm detayları anlattı: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı tüm detayları anlattı: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Mardin sokaklarında üstsüz yürüdü!

Mardin sokaklarında üstsüz yürüdü!

'Milyonlarca insana yardımcı olabilir' Tıp dünyasında yeni keşif

'Milyonlarca insana yardımcı olabilir' Tıp dünyasında yeni keşif

Antalya'da rekor ölçüm! Havayla deniz suyu sıcaklığı neredeyse aynı

Antalya'da rekor ölçüm! Havayla deniz suyu sıcaklığı neredeyse aynı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.