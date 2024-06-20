Pendik'te korkunç kaza: Araç bariyerler ok gibi saplandı

Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

BARİYER OTOMOBİLİN İÇİNDEN GEÇTİ

Kaza, saat 14.15 sıralarında Ankara Caddesi sahil istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Şener’in kullandığı 34 KNZ 001 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyere ok gibi saplandı.

KARI-KOCA YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Orhan Şener ile karısı Huriye Şener yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis yolda önlem alırken kazaya karışan otomobil, saplandığı bariyerden kurtarılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





