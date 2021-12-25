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  4. Pendikli esnaftan tırnakçılara uçan tekmeli dayak! ''Israrla söyleyince kendimi tutamadım''

Pendikli esnaftan tırnakçılara uçan tekmeli dayak! ''Israrla söyleyince kendimi tutamadım''

25.12.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te müşteri gibi girdiği markette tırnakçılık yaptığı öne sürülen 2 kişi, esnaf tarafından dövüldü. Market sahibi Fevzi Buğanlı, "Normalde kasaya kardeşim bakıyordu. İşi vardı bir yere gitti. Onun yerine ben baktım. Birisi geldi. 200 lira uzattı. Fiyatları bilmediğim için ürünün ne kadar olduğunu sordum. Para üstünü verdim. Paranın eksik olduğunu söyledi. Şüphelendim. Israrla eksik verdiğimi söyleyince bende kendimi tutamadım, zoruma gitti. Ondan sonra birbirimize girdik zaten'' dedi.

Pendikli esnaftan tırnakçılara uçan tekmeli dayak! ''Israrla söyleyince kendimi tutamadım''

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kurtköy'de meydana geldi. İddialara göre; iki kişi, hırsızlık yapmak için bir markete geldi. Alışveriş yapma bahanesiyle markete giren hırsızlardan biri, tırnakçılık yöntemiyle para çaldı.

Kameraları inceleyerek durumu fark eden market sahibi Fevzi Buğanlı, hırsızlarla tartışmaya başladı. 2 kişinin eksik para üstü iddiasıyla ısrarla para istemesi üzerine Buğanlı önce fırçayla vurdu sonra tekme attı. 2 kişinin yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavgayı gören çevre esnafı, kavgayı ayırarak, iki şüpheliyi polise teslim etti.

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"KENDİMİ TUTAMADIM, ZORUMA GİTTİ"

Market sahibi Fevzi Buğanlı, "Normalde kasaya kardeşim bakıyordu. Onun işi vardı bir yere gitti. Onun yerine ben baktım. Birisi geldi. 200 lira uzattı. Fiyatları bilmediğim için ürünün ne kadar olduğunu sordum. Para üstünü verdim. Marketten çıktığı sırada paranın eksik olduğunu söyledi. Şüphelendim. Kamera görüntülerini inceledim. Kamera görüntülerinde verdiğim paranın yarısını cebinin içerisine koyuyor. Bana eksik verdiğini söylüyor. Israrla eksik verdiğimi söyleyince bende kendimi tutamadım, zoruma gitti. Ondan sonra birbirimize girdik zaten. İki kişilerdi. Dışarıyı kolaçan eden hırsızda dahil oldu kavgaya. Esnaf arkadaşlar ayırmaya geldi. Fırça almak zorunda kaldım bende iki kişi oldukları için. Polise haber verdik. Gerekeni onlar yapacak" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Pendik
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