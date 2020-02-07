Üroloji ve Androloji doktoru Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş” Penis eğriliği yapan Peyronie hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?” hakkında bilinenleri anlattı.

Peyronie doğuştan olanları bir kenara bıraktığımız da, erişkin yaşta görülen penis eğriliğinde peyronie dediğimiz rahatsızlık saptanmaktadır. Altta yatan sebeplerin travmalar olduğu belirtilmektedir. Tedavisinde ise medikal tedaviler uygulanmakta, penis içerisine sıkılan enjeksiyon tedavileri ya da tüm bunlara cevap alınamadığında özellikle 1 yılı geçen durumlarda cerrahi tedaviler gündeme gelmektedir.



