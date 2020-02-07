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Penis eğriliği yapan Peyronie hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Peyronie yani penis eğriliği tedavisi ile ilgili bilgi veren Üroloji ve Androloji doktoru Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş penis eğriliğinin doğuştan ya da erişkin yaşta meydana gelebileceğini söyleyerek, peni eğriliğinin devam ettiği sürenin 1 yılı geçmesi durumunda cerrahi tedavinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Penis eğriliği yapan Peyronie hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

Üroloji ve Androloji doktoru Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş” Penis eğriliği yapan Peyronie hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?” hakkında bilinenleri anlattı.

Peyronie doğuştan olanları bir kenara bıraktığımız da, erişkin yaşta görülen penis eğriliğinde peyronie dediğimiz rahatsızlık saptanmaktadır. Altta yatan sebeplerin travmalar olduğu belirtilmektedir. Tedavisinde ise medikal tedaviler uygulanmakta, penis içerisine sıkılan enjeksiyon tedavileri ya da tüm bunlara cevap alınamadığında özellikle 1 yılı geçen durumlarda cerrahi tedaviler gündeme gelmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
peyronie Penis Eğriliği

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