Pentagon'dan Google'a Çin sitemi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Google şirketinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile iş yapmak istemediğini ancak Çin hükümeti ve ordusuna dolaylı olarak katkı sağlayan projelerde yer aldığını belirterek, şirketi eleştirdi.

Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı David Norquis ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

İnternet devi Google'ın Çin ile iş yapmasını eleştiren Shanahan, firmanın ABD savunma projelerinden çekildiğini ve Pentagon ile çalışma konusunda isteksiz olduğunu kaydetti.

Google'ın Çin'in özel sektöründe yaptığı işlerin Çin hükümeti ve ordusuna katkı sağladığını belirten Shanahan, "Ticari işlerin askeri işlerle içe içe girmesi önemli burada. Ekonomilerinin 5 trilyon doları devletin sahip olduğu şirketlerin elinde. Dolayısıyla teknoloji sivil alanda geliştiriliyor ve askeri alana aktarılıyor. Aralarında doğrudan bir ilişki var. Sadece transfer de yok aynı zamanda ABD teknolojilerinin sistematik bir şekilde çalınması söz konusu ki bu da ortaya çıkan teknolojilerin daha hızlı geliştirilmesine neden oluyor." diye konuştu.