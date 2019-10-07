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Pentagon’dan Türkiye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 23:07 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Baş Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu onaylamadığını ve desteklemeyeceğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı Baş Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin görüştükleri Türk mevkidaşlarına Suriye’nin kuzeyinde tek taraflı bir askeri harekâtın risk oluşturduğunu aktardığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Baş Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu onaylamadığını ve desteklemeyeceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Baş Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin görüştükleri Türk mevkidaşlarına Suriye’nin kuzeyinde tek taraflı bir askeri harekâtın risk oluşturduğunu aktardığını açıkladı. Türkiye’ye Suriye’deki potansiyel askeri operasyonun Türkiye ve bölge için olası istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacağının hatırlatıldığını belirten Hoffman, müttefikler ve koalisyon ortağı ülkelerle birlikte çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Başkan’ın da belirttiği üzere Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyonunu desteklemiyor. ABD Silahlı Kuvvetleri de destek vermiyor. Böyle bir operasyona müdahil olunması söz konusu değildir" dedi.
Hoffman ayrıca, “Başkan Trump’ın da daha önce açıkladığı gibi Türkiye, Avrupa ve ABD operasyonlarında ele geçirilen DEAŞ’lılardan sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

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