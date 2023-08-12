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Perseid meteor yağmuru başladı mı, meteor yağmuru nasıl olur? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? Gökyüzüne bakmayı unutmayın!

12.08.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perseid meteor yağmuru için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Yılın en görkemli göktaşı olayını izlemek isteyen vatandaşlar 'Perseid meteor yağmuru canlı izle ve Perseid meteor yağmuru başladı mı?' ekranlarını sorguluyor. Peki, Perseid meteor yağmuru başladı mı, meteor yağmuru nasıl olur? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? Gökyüzüne bakmayı unutmayın!

Perseid meteor yağmuru başladı mı, meteor yağmuru nasıl olur? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? Gökyüzüne bakmayı unutmayın!

Meteor yağmuru yılının en görkemli doğa olaylarından biri olarak gündemdeki yerini aldı. Dünya genelinde milyonlarca vatandaş perseid meteor yağmuru canlı izle ekranını sorguluyor. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda sekiz kez gerçekleşen bu gökyüzü olaylarından en görkemlisi perseid meteor yağmurudur. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre perseid meteor yağmuru Ağustos'u Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor. Perseid Meteor Yağmuru, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemleniyor ve bu nedenle Perseid Meteor Yağmuru adıyla anılıyor.

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PERSEİD METEOR YAĞMURU CANLI İZLE!

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde şehir ışıklarından uzak bir noktada Perseid meteor yağmurları görülebilir. İstanbul için meteor yağmurunu en iyi şekilde izlemek için düşünülebilecek bazı ilçeler; Ağva, Polonezköy, Silivri gibi şehir merkezine göre daha az ışık kirliliğine sahip olan yerler olarak sayılabilir.

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PERSEİD METEOR YAĞMURU BAŞLADI MI?

Perseid Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başladı. 1 Eylül'e kadar devam edecek olan perseid meteor yağmurunun en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12 - 13 Ağustos gecesi olacak.

Türkiye semalarını aydınlatacak olan yoğun meteor yağmuru, meteorların boyutlarının çok ufak olmasından dolayı Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmayacak.

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EN İYİ ŞAFAK SÖKMEDEN ÖNCE GÖZLEMLENİYOR

Perseid meteor yağmuru en iyi gece yarısından gün doğumuna kadar olan süreçte görünüyor. Yani şafak sökmeden hemen önce seyretmek mümkün. EarthSky sitesine göre Ay, bu yılki zirve döneminde (12-13 Ağustos) yaklaşık yüzde 10 kadar aydınlık olacak.

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