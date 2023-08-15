Perseid meteor yağmurunu fotoğraflayarak muhteşem görüntüler oluşturdu

Türkiye’nin çoğu yerinden çıplak gözle seyredilebilen perseid meteor yağmuru devam ediyor. Gökyüzünü aydınlatan meteor yağmurunu izlemek ve o anları kayda almak isteyen Yusuf Halıcıol, fotoğraf tutkunu arkadaşı Ömer Faruk Korkmaz ile şehrin karanlık bir noktasına çıktı. Burada perseid meteor yağmurunu izlemeye başlayan Yusuf Halıcıol, sabahın ilk ışıklarına kadar bekleyişin ardından kayan meteor yağmurunu ‘Time Lapse’ yaparak sonrasında videolaştırdı. Yaptığı görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, binlerce beğeni alan Halıcıol, bu anları yakalamak için 1 hafta boyunca hazırlık yaptıklarını söyleyerek, “Uzun yıllardır hobi amaçlı fotoğrafçılık yapıyorum. Meteor yağmurunu fotoğraflamak için arkadaşım Ömer Faruk Korkmaz ile bir hafa öncesinde hazırlık ve planlamalarımızı yaptık. Karabük ve Safranbolu bölgesinde yüksek kesimleri belirledik. Daha iyi görüntü alabilmek ve ışık kirliliğinin olmaması gerekiyor. Ve nihayetinden çekimlerimizi sabaha karşı 05.30 kadar sürdürdük. Sonucunda ise ortaya doyumsuz bir görüntüler çıktı” dedi.

(İHA)

