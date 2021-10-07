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Peru'da başbakan ve tüm kabine istifa etti

07.10.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinenin tamamının istifa ettiği duyuruldu. Öte yandan yeni atanan Başbakan Mirtha Vasquez ve bakanlar da yemin etti.

Peru'da başbakan ve tüm kabine istifa etti

Peru basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Pedro Castillo, Başbakan Bellido dahil kabinesinin tamamının istifa ettiğini doğrulayarak, yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini belirtti.

Başbakanın istifasının kabul edildiğini dile getiren Castillo, "Yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini sizlere bildirmek istiyorum." dedi.

Bellido, istifa mektubunda, "Kurumla ilgili tüm görevleri yerine getirdikten sonra, talep ettiğiniz üzere Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifamı yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yeni kabinenin bu gece yerel saatte 20.00'de yemin etmesi bekleniyor.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

YENİ BAŞBAKAN VE KABİNE ÜYELERİ YEMİN ETTİ

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo tarafından atanan Vasquez, yemin konuşmasında, "Her gün onurlu bir şekilde, ayrım yapmaksızın yaşamak için savaşan ve gerçek değişimleri teşvik eden erkekler ve kadınların bu ülkesi için yemin ederim." ifadesini kullandı.

Castillo, Dışişleri Bakanlığı görevine Oscar Maurtua, Savunma Bakanlığı'na Walter Ayala, İçişleri Bakanlığı'na ise Luis Barranzuela'nın getirildiğini belirtti.

Ülkede yönetim krizine neden olan istifaların ardından yeni kabine, birkaç saat içinde yemin ederek görevine resmen başladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Öte yandan Peru yerel basınında çıkan habere göre, Bellido'nun ülkede tartışmalara neden olan terörizmle ilgili ifadelerinden sonra savcılık tarafından hakkında açılan soruşturma ve Devlet Başkanı Castillo ile bazı konularda aykırı düşmesinin istifasında rol oynadığı iddia edildi.

Castillo, gün içindeki açıklamasında, Başbakan Bellido dahil kabinesinin tamamının istifa ettiğini doğrulayarak, yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini duyurmuştu.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

(AA)

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