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Peru'da 50 Venezuelalıya sınır dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

Perulu yetkililer, Venezuela vatandaşlarının ülkeye giriş yapmalarına ilişkin kuralların sıkılaştırıldığını belirtti

LIMA (AA) - Peru'da, ülkeye girmek için yanlış bilgi vermekle suçlanan yaklaşık 50 Venezuelalının sınır dışı edildiği bildirildi.

Perulu yetkililer, göçmenlik bilgilerinde sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 50 Venezuela vatandaşının, ülkelerine geri gönderildiğini belirtti.

Yetkililer, 15 Haziran'dan itibaren Venezuelalıların Peru'ya, ülkenin Caracas'taki elçiliğinden verilen vize ve pasaportla girmeleri gerekeceğini belirtti.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkelerindeki ekonomik krizden kaçarak Peru'ya gelen Venezuelalı göçmenlere yönelik daha sert önlemler alındığını duyurdu.

"Göçmenlere kollarını açan Peru'nun artık daha sıkı bir duruş sergileyeceğini" ifade eden Vizcarra, suç işleyenlerin ülkelerine geri gönderilmesine devam edileceğini kaydetti.

Perulu yetkililer, son yıllarda 700 binden fazla Venezuelalının ülkeye giriş yaptığını ifade ediyor.

- Kolombiya ve Peru'dan Venezuelalı göçmenler için ortak karar

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ve Peru, komşu Venezuela'daki ekonomik kriz sebebiyle ülkelerine yönelik göçmen akınına karşı ortak hareket etme konusunda geçen ağustosta uzlaşıya varmıştı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen iki günlük toplantının ardından yapılan açıklamada, göçmenler için ortak veri tabanı oluşturulması kararlaştırılmıştı.

- Ülkesini terk eden Venezuelalı sayısı 3 milyona ulaştı

Son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşadığı Venezuela'da binlerce kişi, komşu ülkelere göç ediyor.

BM kuruluşu Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Joel Millman, kasım ayında, dünya genelindeki Venezuelalı mülteci ve göçmen sayısının 3 milyona ulaştığını duyurmuştu.

Sözcü Millman, dünya çapında ülkelerini terk eden Venezuelalı mülteci ve göçmen sayısının toplamda 3 milyona ulaştığını, bunların yaklaşık 1 milyonunun Kolombiya'ya, 500 bininin Peru'ya, 220 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 100 bininin Şili'ye ve 85 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da başka ülkelere sığındığını bildirmişti.

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