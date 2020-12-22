'Pes' dedirten sözler! 'Abimi kaybettim ama koronavirüse inanmıyorum'

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirlerine uymayarak kıraathane'de masa oyunları oynayan iş yerine Esenyurt ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri baskın düzenlemişti. Kapıyı kitleyip açmayan ve pencereden atlayıp polisten kaçan o kişiler bu seferde yakayı ele verdi. Yapılan ilk baskında, ceza yememek uğruna ikinci kattaki ofisin penceresinden atlayıp düz duvara tırmanan o kişiler mühürlenen iş yerinde yine yakalandı.

“KORONAYA İNANMIYORUM MASKE DE TAKMIYORUM”

Baskın düzenlenen iş yeri sahibinin dedikleri pes dedirtti. İki ay önce abisinin koronavirüs yüzünden kaybettiğini söyleyen kişi, "korona diye bir şey yok. Ben maskede takmıyorum. Burada da kimsenin korona kapacağını düşünmüyorum" demesi şaşkına çevirdi. Polis ekipleri yeniden zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden mühürlenen iş yerine ve sahibine para cezası kesildi.

15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

İHA

