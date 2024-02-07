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Peş peşe ertelemeler yaşanmıştı! Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş saati belli oldu

07.02.2024 06:34 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uzay İstasyonu'ndan dünyaya dönüş yolculuğu hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı. Son gelişmelerle birlikte Gezeravcı ve beraberindeki astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının hedeflendiği açıklandı. 36 saat sürecek olan yolculuğun ardından Gezeravcı'nın cuma günü saat 05.05'te dünyaya dönmesi planlandı.

Peş peşe ertelemeler yaşanmıştı! Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş saati belli oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu. SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

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CUMA SABAHI DÖNECEK

SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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uzay alper gezeravcı
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