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  4. Peş peşe gelen konsolosluk kararlarının ardından zehir zemberek sözler! Bakan Soylu, ABD Büyükelçisine seslendi: "Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek!"

Peş peşe gelen konsolosluk kararlarının ardından zehir zemberek sözler! Bakan Soylu, ABD Büyükelçisine seslendi: "Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek!"

03.02.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde birçok ülkenin Türkiye'deki başkonsolosluklarını kapatma kararını almasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili çok sert eleştirilerde bulundu. "Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, darbe yaptırırım' telaşı içerisindedir" diyen Bakan Soylu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'e de seslenerek "Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını, hangi adımları attırdığınızı biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek!" dedi.

Geçtiğimiz günlerde 9 ülkenin Türkiye yönelik güvenlik uyarısı yayımlamış, Türkiye'deki bazı diplomatik ve konsüler temsilciklerini geçici olarak kapattı. Bunun üzerine ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara büyükelçileri ve temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Konuyla ilgili Türkiye'den peş peşe tepkiler gelirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ABD Büyükelçisine yönelik çok sert ifadeler kullandı. “Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum" diyerek Jeff Flake'e seslenen Bakan Soylu, "O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Göç İdaresi Başkanlığı'nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ile 81 ilin il göç idaresi müdürleri katıldı.

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ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE SERT SÖZLER

Son günlerdeki bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, darbe yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin, 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım', dertleri budur. Bugün Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi bu, hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçileri toplar 'fıs fıs fıs', onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını yapıyorlar ya. Onlar idare ediyorlar Avrupa'yı, Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar.

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"MASKELİ, SIRITAN YÜZLERİNİZİ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN ÇEKİNİZ"

"Otururlar, dizayn ederler, Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı 'fıs fıs' oyun, tezgah kuracaklar. Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık."

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"KONSOLOSLUK KAPATARAK AKIL VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yabancı terörist savaşçıların tespitiyle ilgili Türkiye'nin önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Bakan Soylu, Batı'nın meseleye siyasi bakması, gerekli önemi göstermemesi ve yönetim beceriksizliğinin ne yazık ki kendine ait sonuçlar doğurduğunu da kaydetti. Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Hem terörist yetiştireceksiniz hem Suriye- Irak bölgesine göndereceksiniz, adamı orada yakalıyoruz, 'sana gönderilim, bu senin adamın' diyoruz. Utanmazlığın bir boyutu da şu, bunu bütün Türkiye bilsin, adamı kendi ülkesine almamak için vatandaşlıktan çıkartıyor. 'Bu benim vatandaşım değil' diyor, bir yüzlü değil, ikiyüzlü değil, her türlü numarayı ortaya koyuyorlar. Çıplak gerçekleri ortaya koyunca da onların Türkiye'deki mümessilleri çok üzülüveriyorlar. 2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı da sınır dışı ettik. Biz bu gayreti gösterirken onların tavrı bu kişileri, vatandaşlıktan alelacele çıkarıp meseleyi baştan savma şeklinde hallederiz anlayışı olmuştur. Bugün bize konsolosluk kapatarak akıl vermeye çalışan ülkelerin aslında bu meseledeki yönetim beceriksizliklerine bir örnek olması için paylaşmak istedim."

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(DHA)

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Süleyman Soylu

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