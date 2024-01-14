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Peş peşe kart tatili haberleri geliyor! İşte okulların tatil olduğu iller...

14.01.2024 19:52 | Son Güncelleme:
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Hafta sonunu soğuk ve yoğun kar yağışlı geçiren illerde okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Meteorolojiden gelen kar yağışı ile ilgili uyarılarının ardından gözler okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Yarın okullar tatil mi, 15 Ocak'ta okul var mı? Pazartesi günü (yarın) hangi illerde okullar tatil? İşte yanıtı...

Peş peşe kart tatili haberleri geliyor! İşte okulların tatil olduğu iller...

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı yapıldı. 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabı hafta sonu tatilinin adından araştırılmaya başlandı. Soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bazı şehirler için kar yağışı ile ilgili uyarılar yapıldı. Kar haberleri sonrasında okulların tatil durumu merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler ise "Yarın okullar tatil mi, 15 Ocak'ta okul var mı? Pazartesi günü (yarın) okullar tatil olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte kar tatili yapılacak iller ve ilçeler...

HAKKARİ'DE 1 GÜNLÜK TATİL!

Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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