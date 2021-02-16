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Peskov: Açıklamalar manyakça ve ısrarla yapılıyor

16.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Peskov: Açıklamalar manyakça ve ısrarla yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerinin "manyakça" olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerini değerlendiren Peskov, "Ne yazık ki, hem Brüksel hem de ABD'de yaptırımlarla ilgili açıklamalar manyakça ve ısrarla yapılıyor." dedi.

Yaptırım tehditlerinden hoşnutsuz olduklarını belirten Peskov, "Diyaloğun sürdürülmesi yönündeki siyasi iradenin üstün olacağını ve ilişkilerimizdeki en zor sorunları diyalog aracılığıyla çözeceğimizi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Peskov, "Elbette, bu tür düşmanca tezahürlerden kaynaklanan potansiyel tehditler, bizleri sürekli seferber ve hazırlıklı olmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ekonomi alanında "lider" olduğuna dikkati çeken Peskov, "ABD'nin diğer ülke halklarının kaderi ve siyasi rejimlerin değiştirilmesi üzerindeki liderliği ise hegemonya kurma çabasıdır." yorumunda bulundu.

"RUSYA İLE İLİŞKİLENDİRMEK ABSÜRD"

Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansının (ANSSI) 2017-2020'de Fransız şirketlerine siber saldırı düzenleyen hackerlerin Rusya ile bağlantılı olduğu iddiasını değerlendiren Peskov, ülkesinin bu tür saldırılarla ilgisinin olmadığını savundu.

"Ajansın raporunda, bir hacker grubunun siber saldırı düzenlediği iddia ediliyor. Ancak bunu Rusya ile ilişkilendirmek absürt." diyen Peskov, uluslararası alanda siber saldırılarla mücadele konusunda iş birliğinin yapılması gerektiğini sürekli vurguladıklarına dikkati çekti.

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