HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Petrol atıkları içinde yüzen vatandaştan ilginç cevap: Bence zararlı değil

Petrol atıkları içinde yüzen vatandaştan ilginç cevap: Bence zararlı değil

05.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran petrol atıklarına aldırış etmeyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Denizde yüzen vatandaşlardan biri, "Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil. Bu benim için çok güzel" diyerek şaşkına çevirdi.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin ton petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'de ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti. Denizde temizlik devam ederken, hafta sonu çok sayıda vatandaş Samandağ sahilinde yüzmeye devam etti.

''BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL''

Yüzen vatandaşlardan Memik Özberber, "Yüzerken ayağımıza yapıştı, dün de vücudumuzun birçok yerine yapmıştı. Bu petrol atıklarını gönderenler utansın. Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil ben çok pis yerlerde çalıştım bu benim için çok güzel" dedi.

Screenshot_2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldıKocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldı
"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı
THY'den yolculara 6 Eylül hatırlatmasıTHY'den yolculara 6 Eylül hatırlatması
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Moskova - Antalya uçağında hareketli dakikalar

Moskova - Antalya uçağında hareketli dakikalar

Ülkede flaş karar! 1,6 milyon dozdan fazla aşı toplatılacak

Ülkede flaş karar! 1,6 milyon dozdan fazla aşı toplatılacak

2 köyde referandum! Başka ile geçme kararı verdiler

2 köyde referandum! Başka ile geçme kararı verdiler

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Nagehan Alçı'ya tepki: Beni yayından alınız

Nagehan Alçı'ya tepki: Beni yayından alınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.