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Peugeot'dan ekim ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

07.10.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Peugeot'dan ekim ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

Peugeot ekim kampanyası kapsamında, B-SUV’un lideri Peugeot SUV 2008’e 60.000 TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Ön yüzü yenilenen, farklı gövde renkleri bulunan ve “Black Pack” seçeneği ile sunulan yeni Peugeot SUV 3008 ile yedi kişilik oturma kapasitesi sunan, yeni Peugeot i-Cockpit ile gelen ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’e 90.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor. Peugeot 508, 90.000 TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Peugeot’nun hatchback modeli 208 ise ekim ayına özel 202.000 TL’den başlayan bir satış fiyatına sahip.

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PEUGEOT Rifter

PEUGEOT RIFTER'DA 15 AY SIFIR FAİZ KAMPANYASI

Peugeot’nun sunduğu avantajlı ödeme koşulları ve cazip faiz fırsatları hafif ticari araç ailesinde bulunan tüm modellerde de geçerli oluyor. Bu kapsamda, SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile gelen Peugeot Rifter 80.000 TL için 15 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

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Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 veya 50.000 TL için 12 ay sıfır faiz seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

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