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  4. Pfizer/BioNTech aşısı oldu, 48 sonra hayatını kaybetti! Otopsi sonucu bekleniyor

Pfizer/BioNTech aşısı oldu, 48 sonra hayatını kaybetti! Otopsi sonucu bekleniyor

04.01.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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Pfizer/BioNTech aşısı oldu, 48 sonra hayatını kaybetti! Otopsi sonucu bekleniyor

Portekiz'de bir sağlık çalışanı aşı olduktan 48 sonra hayatını kaybetti. Herhangi bir yan etki görülmeyen sağlık çalışanının ölüm sebebi otopside belli olacak.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 41 yaşındaki Sonia Acevedo, Covid-19 aşısını olduktan 48 saat sonra, yeni yıl günü evinde aniden hayatını kaybetti.

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Porto'daki Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde görev yapan iki çocuk annesi Acevedo'da aşı yapıldıktan sonra herhangi bir yan etki görülmedi.

Baba Abilio Acevedo, Portekiz gazetesi Correio da Manha'ya yaptığı açıklamada, "O iyiydi. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Covid-19 aşısını yaptırdı fakat hiçbir semptom göstermedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yanıtları istiyoruz. Kızımın ölümüne neyin yol açtığını bilmek istiyorum" dedi.

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