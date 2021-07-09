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Pfizer/BioNTech, üçüncü doz Kovid-19 aşısı izni için FDA'ya başvuracak

09.07.2021 03:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.

Pfizer/BioNTech, üçüncü doz Kovid-19 aşısı izni için FDA'ya başvuracak

Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.

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YENİ VARYANTLARI ÖNLEMEDE KUVVETLİ ETKİ

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Kovid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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