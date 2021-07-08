Son Dakika: 8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

8 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Tabloya göre, iyileşen sayısı ise 5 bin 12 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

"MAVİ OLMAYA YAKLAŞAN İLLERİMİZİN SAYISI ARTIYOR"

Güncel koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için bir an evvel aşınızı olun." açıklamasında bulundu.

Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun. pic.twitter.com/QzUJWGU64A — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 160 olarak açıklanmıştı.





