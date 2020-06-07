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PİAR Araştırma Şirketi'nden 'En başarılı belediye başkanları' anketi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

PİAR Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği "En başarılı belediye başkanları" anketinin sonuçları sosyal medyadan paylaşıldı. Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 74 oranla ilk sırada yer aldı. Yavaş'ı yüzde 64 ile Muhittin Böcek, yüzde 63 ile Özlem Çerçioğlu takip etti. 4'üncü sırada AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay yer alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 5'inci sırada kaldı.

PİAR Araştırma Şirketi'nden 'En başarılı belediye başkanları' anketi

PİAR Araştırma Şirketi, 'Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşılan sonuçlara göre, 10 kişilik listede yüzde 73.2'lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

piar

65 BİN KİŞİ KATILDI

30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde gerçekleştirildi. 18 yaş üzeri 65,704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket, anketlerdeki yanılma payının yüzde 2.19 olduğunu duyurdu.


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