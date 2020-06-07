PİAR Araştırma Şirketi'nden 'En başarılı belediye başkanları' anketi

PİAR Araştırma Şirketi, 'Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşılan sonuçlara göre, 10 kişilik listede yüzde 73.2'lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

65 BİN KİŞİ KATILDI

30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde gerçekleştirildi. 18 yaş üzeri 65,704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket, anketlerdeki yanılma payının yüzde 2.19 olduğunu duyurdu.

Araştırmamız 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında,



30 Büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde,



18 yaş üzeri 65,704 katılımcı ile,



SMS link yönlendirmesi yöntemiyle yapılmıştır.



Piar Araştırma aboneleri için yaptığımız araştırmanın hata payı +/- 2,19’dur. — PİAR ARAŞTIRMA® (@PiarArastirma) June 7, 2020



