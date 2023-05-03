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Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

03.05.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ve zaman zaman da kendisine gelen yorumlara sert çıkan oyuncu Pınar Altuğ son paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu Altuğ paylaşımında telefonuna siyasi partilerden gelen aramalardan bahsetti.

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemde bir tiyatro oyununda rol alan oyuncu deprem sonrası yaptığı dayanışma çağrılarıyla da dikkat çekiyor.

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ son olarak sitem dolu bir paylaşıma imza attı.

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Pınar Altuğ paylaşımında "Ya bu KVKK var ya hani sözde bilgilerimiz kimseye verilmiyor filan! Siyasi partiler nasıl benim numaramı arayıp bana ses kaydı dinletebiliyor? Ben kimseye izin vermedim" diyerek sitem etti.

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