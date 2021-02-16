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Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

16.02.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatı Rezan Epözdemir, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tahliye kararına itiraz etti.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, sanık Mertcan Avcı'nın yurt dışı yasağı konularak tahliye kararı verilmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi gönderdi.

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Sanık Mertcan Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek suçundan yargılanan ağabeyi Cemal Metin Avcı ile aynı dosya kapsamında yargılanması, yine Mertcan Avcı'nın ağabeyiyle bağlantılı olması, bu nedenle yapılan yargılama kapsamında tüm delillerin toplanmamış olması da dikkate alındığında tahliye edilen Mertcan Avcı'nın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması nedeniyle verilen tahliye kararının tutuklamadan beklenen yararı sağlamayacağı, bu nedenle usul ve yasalara aykırı olduğu, verilen tahliye kararının itirazen kaldırılması ve sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması, itirazın yerinde görülmediği takdirde itirazımızın itirazı incelemeye yetkili ve görevli Muğla 1. Ağır Mahkemesine gönderilmesi kamu adına talep olunur."

Aile adına tahliye kararına itirazda bulunan avukat Rezan Epözdemir ise dilekçesinde HTS kayıtları, tanık beyanları, sanığın çelişkili ifadeleri dikkate alındığında sanığın olay gün ve saatinde cinayet mahallinde bulunduğunun dosya kapsamında sabit olduğunu bildirdi.

Sanık hakkında tutuklama nedenlerinin mevcut olduğunu belirten Epözdemir, sanığın tahliye kararının toplum vicdanını derinden yaraladığını aktardı.

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. (AA)


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