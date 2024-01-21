HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Pınar Gültekin ile ilgili o paylaşımlar sonrası harekete geçildi! Rezan Epözdemir: 'Hukuki yollara başvuracağız'

Pınar Gültekin ile ilgili o paylaşımlar sonrası harekete geçildi! Rezan Epözdemir: 'Hukuki yollara başvuracağız'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2024 21:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin ile ilgili son günlerde sosyal medyada bir takım paylaşımlar dolaşıma sokulmuştu. Çirkin iddialar sonrası Gültekin ailesinin avukatı Rezan Özdemir sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Epözdemir, söz konusu paylaşımlarla ilgili "Gerekli hukuki yollara başvuracağız" dedi.

Pınar Gültekin ile ilgili o paylaşımlar sonrası harekete geçildi! Rezan Epözdemir: 'Hukuki yollara başvuracağız'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.

Yerel mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezası verilen sanık Cemal Metin Avcı, istinafta görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

dggfd

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Pınar Gültekin ile ilgili son zamanlarda sosyal medyada bir takım paylaşımlar dolaşıma sokulmuştu. Söz konusu iddialara Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.

Özdemir, sosyal medya hesabından "Bugün bu ve benzeri hesaplardan organize bir şekilde hayatının bağarında diri diri yakılarak katledilen Pınar Gültekin için vicdan ve insanlıkla örtüşmeyecek, bu cinayeti meşrulaştıracak paylaşımlar yapıldığını müşahade ettik. Bu paylaşımları yapanlar hakkında emsal mahiyette cezalandırılmaları için gerekli hukuki yollara başvuracağız." ifadelerini kullandı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırtına nedeniyle bazı seferler iptal edildi!Fırtına nedeniyle bazı seferler iptal edildi!
Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"
Mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladıMültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Pınar Gültekin
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 ile geçti, zirve yarışı kızıştı!

Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 ile geçti, zirve yarışı kızıştı!

Mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı

Mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı

Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"

Turgut Altınok anketlerdeki oy oranını açıkladı: "Oy vermeyenler 'Keşke verseydik' diyecek"

Validen gülümseten 'kar tatili' paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Validen gülümseten 'kar tatili' paylaşımı! Sosyal medyayı salladı

Montajlı videosu sosyal medyada dolaşıma sokuldu

Montajlı videosu sosyal medyada dolaşıma sokuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.