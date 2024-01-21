Pınar Gültekin ile ilgili o paylaşımlar sonrası harekete geçildi! Rezan Epözdemir: 'Hukuki yollara başvuracağız'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.

Yerel mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezası verilen sanık Cemal Metin Avcı, istinafta görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Pınar Gültekin ile ilgili son zamanlarda sosyal medyada bir takım paylaşımlar dolaşıma sokulmuştu. Söz konusu iddialara Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.

Özdemir, sosyal medya hesabından "Bugün bu ve benzeri hesaplardan organize bir şekilde hayatının bağarında diri diri yakılarak katledilen Pınar Gültekin için vicdan ve insanlıkla örtüşmeyecek, bu cinayeti meşrulaştıracak paylaşımlar yapıldığını müşahade ettik. Bu paylaşımları yapanlar hakkında emsal mahiyette cezalandırılmaları için gerekli hukuki yollara başvuracağız." ifadelerini kullandı.





