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Pınar Gültekin'in acılı babası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babası Sadık Gültekin, kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirterek "Kızımın cenazesini almaya geldim. DNA testi için 15 gün burada bekleyeceğimizi söylüyorlar." diye konuştu.

Pınar Gültekin'in acılı babası konuştu

Muğla Ula'da 5 gün önce kaybolan ve eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in acılı babası Sadık Gültekin konuştu.

'KIZIM VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ'

Acılı baba Gültekin, gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi. Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim. DNA testi için 15 gün burada bekleyeceğimizi söylüyorlar." dedi. Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti.

Zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlatan Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi." dedi.

Kaynak: AA

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