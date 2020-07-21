Pınar Gültekin'in üniversitesinden duygu dolu mesaj

Eski sevgilisi tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Gültekin'in üniversitesi sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yayınladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini. Mekânı cennet olsun... Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun… #KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin" denildi.

Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini.

Mekânı cennet olsun...



Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun…#KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin pic.twitter.com/x6PtyQ5Pwl — MuğlaSıtkıKoçmanÜnv. (@muglaedutr) July 21, 2020



