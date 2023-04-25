Pirinç dolu çorap giydiğinizde mucizelere hazır olun! Tüm rahatsızlıkları söküp atıyor

Polenlere alerjisi olan kişiler için bahar ayları işkenceye dönüşüyor. Toplumun yarısını etkileyen semptomlar arasında gözlerde ve boğazda kaşıntı, hapşırma, burun akıntısı veya tıkanıklığı olabilir. Dr Patel, "Diğer birçok alerjide olduğu gibi, saman nezlesi semptomlarını yönetmenin anahtarı, tetikleyici alerjenlere maruz kalmaktan kaçınmaktır" dedi. Uyku Uzmanı Sammy Margo, yatmadan önce rahatsız edici saman nezlesi semptomlarıyla mücadele etmeye yardımcı olacak alışılmadık bir çözümü açıkladı.

Margo, "Saman nezlesinin gündüz yorgunluğuna, sinirliliğe ve üretkenliğin azalmasına yol açan uyku bozukluğuyla eşanlamlı olduğu bir sır değil. Bu nedenle, saman nezlesi hastalarının semptomlarını yönetmek ve uyku kalitelerini iyileştirmek için adımlar atması önemlidir."

PİRİNÇLE DOLU ÇORABI ISITIN

Margo'nun önerdiği yöntemlerden biri "pirinçle dolu bir çorapla" yatmaktır. "Sinüs basıncı aynı zamanda saman nezlesinin yaygın bir belirtisidir. Bununla mücadele etmek için temiz bir çorabı pişmemiş pirinçle doldurun ve 30 saniye mikrodalgada ısıtın. Alnınıza veya gözlerinizin üzerine yerleştirin."

SİNÜSLERDEKİ RAHATSIZLIKLARA KARŞI ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

Margo devam etti: "Havanın çok sıcak olmadığından emin olmak, pirinçle doldurulmuş bir çorapla uyumak, saman nezlesinin neden olduğu sinüs basıncını hafifletmeye yardımcı olabilecek basit ve etkili bir yöntemdir. Pirinç dolgulu çorabın sıcaklığı, sinüslerdeki rahatsızlığı hafifletmeye ve gevşemeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir.

GÖZ MASKESİ DE ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLAYABİLİR

Margo, çorap ve pirinç yöntemini denemek istemiyorsanız bir göz maskesinin yararlı olabileceğini ekledi. "Göz maskesi ışığı engellemeye ve daha karanlık bir uyku ortamı yaratmaya yardımcı olabilir, bu da saman nezlesi semptomlarını hafifletmeye ve daha iyi uykuyu teşvik etmeye yardımcı olabilir" dedi.

Margo şunları ekledi: "Göz maskesi, ışığı engellemenin yanı sıra, saman nezlesinin yaygın bir belirtisi olabilen gözlerin ovuşturulmasını ve kaşınmasını da önlemeye yardımcı olabilir."



