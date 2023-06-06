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Pişik nasıl geçer? Pişiğe ne iyi gelir?

31.05.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pişik bebeklerde ve bazen yetişkinlerde de görülebilen ciltte oluşan bir rahatsızlıktır. Genellikle bebeklerin bez bölgesinde ve cildin kıvrımlarında ortaya çıkar. Pişik cildin tahriş olması ve ıslaklık, sürtünme veya tahriş edici maddelerin etkisiyle meydana gelir. Pişiğin başlıca nedeni bez bölgesinin uzun süre ıslak ve nemli kalmasıdır. İdrar ve dışkıdaki kimyasal maddeler ciltte tahrişe yol açar.

Pişik nasıl geçer? Pişiğe ne iyi gelir?

Pişik belirtileri arasında ciltte kızarıklık, tahriş, yanma hissi, kabarcıklar, kaşıntı ve hatta ağrı bulunabilir. Bebeklerde huzursuzluk ve ağlama da sık görülen belirtilerdir. Pişik tedavisi genellikle evde yapılabilir. Bebek bezinin sık değiştirilmesi, cildin temiz ve kuru tutulması, hava alması için bez bölgesinin açık bırakılması, tahriş edici maddelerden kaçınılması önemlidir. Pişik kremi veya merhemleri, bebek pudrası, zeytinyağı gibi doğal ürünler de ciltteki tahrişi hafifletmeye yardımcı olabilir.

Yetişkinlerde pişik neden olur?

Pişiğin nedeni durumun şiddeti ve bireyin sağlık durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Pişiğin neden olduğu rahatsızlık ve semptomları hafifletmek için etkili önlemler almak önemlidir. Bunlar arasında hijyenin sağlanması, nemli bölgelerin kurutulması, sürtünmeyi azaltıcı önlemler almak ve gerekirse pişik kremleri veya merhemler kullanmak yer alır. Eğer pişik şiddetli veya uzun süreli ise, bir sağlık uzmanına danışmak önerilir. Yetişkinlerde pişik genellikle aşağıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir:

  • Sürtünme: Uzun süre sürtünmeye maruz kalan bölgelerde pişik oluşabilir. Özellikle cildin bir yüzey ile sürtünmesi veya sıkışması sonucu oluşan sürtünme pişiğine "sürtünme pişiği" denir. Örneğin, sürtünme pişiği sıklıkla ayaklarda, kasıkta, boyunda veya koltuk altında görülebilir.
  • Nem ve Terleme: Nemli veya terli bölgelerde cilt enfeksiyonlara ve pişiklere daha yatkın hale gelebilir. Özellikle sıcak ve nemli havalarda, terleme artabilir ve pişik oluşma riski artabilir.
  • Hijyen Eksikliği: Temizlik ve hijyenin sağlanmadığı bölgelerde mikroorganizmaların üremesi ve cilt enfeksiyonlarına neden olması mümkündür. Özellikle genital bölge ve kalça çevresindeki hijyenin sağlanmaması, pişik oluşumuna zemin hazırlayabilir.
  • Kimyasal İrritanlar: Bazı kimyasal maddeler, cilde temas ettiğinde tahrişe neden olabilir ve pişik oluşumuna katkıda bulunabilir. Örneğin, bazı temizlik ürünleri, deterjanlar, parfümler veya deodorantlar ciltte tahrişe ve pişik oluşumuna yol açabilir.
  • Antibiyotik veya Steroid Kullanımı: Uzun süreli antibiyotik veya steroid kullanımı, cilt üzerinde mikrobiyal dengenin bozulmasına ve pişiklere neden olabilir.

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Pişik nasıl geçer?

Yetişkinlerde pişiğe iyi gelen şeyler arasında genellikle pişik önleyici kremler ve bazı temizlik önerileri bulunur. Pişiğin şiddetine süresine ve bireyin hassasiyetine göre etkili olan ürünler farklılık gösterebilir. İlgili ürünleri kullanmadan önce ürün etiketlerini ve kullanım talimatlarını dikkatlice okumak önemlidir. Eğer pişiğin şiddeti artarsa veya uzun süre devam ederse, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. “Yetişkinlerde pişiğe ne iyi gelir?” sorusu için şu cevabı verebiliriz:

  • Pişik Kremleri: En iyi pişik kremi olarak bilinen ürünler pişiklerin rahatlamasına ve iyileşmesine yardımcı olabilir. Pişik kremleri genellikle çinko oksit içerir ve tahrişi azaltırken cildin iyileşmesini destekler.
  • Nemlendirici Kremler: Nemlendirici kremler, cildin nemini koruyarak tahrişi önlemeye ve iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir. Doğal içerikli nemlendiriciler tercih edilebilir.
  • Pişik Önleyici Kremler: Pişik önceyici kremler, cildi koruyucu bir bariyer oluşturarak sürtünmeyi azaltır ve nem dengesini korur. Böylece pişik oluşumunu önlemeye yardımcı olurlar.
  • Havalandırma: Pişik oluşan bölgelerin hava almasını sağlamak önemlidir. Kıyafetlerin hava geçirgenliği yüksek, pamuklu ve gevşek olmasına dikkat edilmelidir.
  • Temizlik: Pişikli bölgenin düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Nazik bir temizleyici veya temiz su kullanarak bölgeyi yıkamak ve nazikçe kurulamak önemlidir.
  • Sürtünmeyi Azaltmak: Pişikli bölgenin sürtünmesini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gevşek, pamuklu iç çamaşırları ve nefes alabilen kıyafetler giyilmelidir.

Bebeklerde pişik neden olur?

Pişiğin başlıca nedeni bebeklerde bez bölgesinin uzun süre ıslak ve nemli kalmasıdır. İdrar ve dışkıdaki kimyasal maddeler, ciltte tahrişe yol açar. Her bebekte pişik riski farklıdır ve bazı bebekler daha yatkındır. Ancak düzenli bez değişimi, cildin temiz ve kuru tutulması, tahriş edici maddelerden kaçınılması ve uygun bakım yöntemlerinin kullanılması pişik oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte pişiğin oluşumunda diğer faktörler de etkili olabilir:

  • Bez Değişiminin Yetersiz Olması: Bebek bezinin sık ve zamanında değiştirilmemesi, cildin uzun süre ıslak ve nemli kalmasına ve tahriş olmasına neden olabilir.
  • Hassas Cilt: Bazı bebeklerin cildi daha hassas olabilir ve bu da pişiğe yatkınlığı artırabilir.
  • Sıkı Bezlerin Kullanılması: Sıkı veya dar bezler, sürtünmeye ve ciltte tahrişe neden olabilir.
  • Alerjik Reaksiyonlar: Bebek bezinde veya bez değiştirme ürünlerinde bulunan kimyasal maddelere karşı alerjik reaksiyonlar, pişiğin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
  • Antibiyotik Kullanımı: Uzun süreli antibiyotik kullanımı, bağırsak florasını etkileyerek ishal ve buna bağlı olarak pişiğe yol açabilir.
  • Diş Çıkarma: Diş çıkarma sürecinde tükürük salgısı artar ve bu da cildin tahriş olmasına ve pişik oluşumuna katkıda bulunabilir.

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Bebeklerde pişik nasıl geçer?

Pişiğe iyi gelen şeyler arasında pişik kremleri ve önleyici bakım yöntemleri yer alır. Pişiğe karşı etkili olan şeyler bebeğin cildinin sağlıklı ve kuru kalmasını sağlamaktır. Eğer pişiğin şiddetli veya uzun süreli olduğunu düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Pişiğe ne iyi gelir sorusuna verebileceğimiz bazı öneriler:

  • Pişik Kremleri: En iyi pişik kremleri cildi yatıştıran, tahrişi azaltan ve nemlendirici özelliklere sahip olanlardır. Çinko oksit içeren kremler genellikle pişiğin iyileşmesine yardımcı olur. Diğer bileşenler arasında lanolin, panthenol, aloe vera ve doğal yağlar bulunabilir.
  • Temizlik ve Kurulama: Bebek bez değişimlerinde nazik bir temizlik yapmak ve cildi tamamen kurulamak önemlidir. Bezi değiştirmeden önce ılık su ve hafif bir bebek sabunu kullanarak temizleyin. Ardından, cildi yumuşak bir havlu veya temiz bir bezle nazikçe kurulayın.
  • Havalandırma: Bebek bezi üzerindeki nemi azaltmak için bez aralıklarında bebeğin cildini hava ile temas ettirin. Bu, cildin kuru kalmasına yardımcı olur.
  • Pamuklu Bezler: Bebek bezlerinde sentetik malzemeler yerine pamuklu bezler tercih edin. Pamuklu bezler, cildin hava almasına ve nemin daha iyi emilmesine yardımcı olur.
  • Bez Değişimi: Bebeğin bezini düzenli olarak değiştirmek, ıslak ve kirli bezin ciltle temasını sınırlayarak pişiğin oluşma riskini azaltır. Bezi ıslak olduğunda veya dışkı olduğunda hemen değiştirmeye özen gösterin.
  • Bez Bölgesinin Temiz ve Kuru Tutulması: Bebek bezi bölgesini temiz ve kuru tutmak için kremlerin yanı sıra pudra veya mısır nişastası gibi emici ürünler kullanabilirsiniz. Ancak, pudra kullanırken bebeğin nefes almasına engel olabileceğinden dikkatli olun.

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