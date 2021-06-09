PKK'lı terörist İstanbul'da HDP'li ilçe başkanının evinde saklanmış

2019 yılında terör örgütü PKK’ya katılarak önce Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e giden ve silahlı eğitim alan, daha sonra örgütün Suriye kolu PYD/YPG saflarında Afrin’de görevlendirilen B.E. adlı bir terörist, 2020 yılında kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu. B.E., Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında ifade vererek itirafçı oldu. İlk olarak 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığından bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Irak ve Suriye kırsalındaki kamplarına gönderilen ve bir süre sonra kaçarak Türkiye’ye geri dönen PKK’lı B.E., güvenlik güçlerine yaptığı itiraflarda HDP’li Bor’un ismini verdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan ve firari olarak aranan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Kırsala gitmeden önce HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor ile eşi HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor’la temasına ilişkin bilgiler verdi. Dağ kadrosuna katılmadan önceki son durağın Diyarbakır HDP İl Başkanlığı olduğunu aktaran PKK üyesi, Diyarbakır’a gitmeden önce ise İstanbul’da HDP’li Bor çiftinin evlerinde 3 gün boyunca saklandığını ifade etti.

SORUŞTURMA DOSYASINDA İTİRAFI YER ALIYOR

İddiaya göre söz konusu ilçe başkanlarının, örgüte eleman kazandırma ve aktarım çalışmalarında kilit rol üstlendikleri, B.E.’nin üzerinden çıkan dijital malzemeler ve deşifre edilen bilgi notuna da yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonlarla örgütün eleman sıkıntısı çektiği itiraf edilirken, PKK/KCK içinde kimlerle irtibat kurduğu da belirtiliyor. Teröristin güvenlik birimlerine verdiği ifadesiyle ilgili 19 sayfadan oluşan tutanakta, Beyoğlu ve Beşiktaş HDP ilçe başkanlarının, kendisini 3 gün boyunca İstanbul’da sakladığını itiraf ettiği vurgulanıyor.

Örgüt itirafçısının o tarihteki beyanlarından yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, bu sabaha karşı terör soruşturması kapsamında HDP’li Bor’un da aralarında olduğu 7 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlanırken, el konulan dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar incelemeye alındı.