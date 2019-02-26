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"PKK yandaşlarının saldırısı örgütün gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "PKK yanlılarının Strazburg'da Avrupa Konseyi Agora binası önünde dün gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylem, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir" - "Terörizm propagandası niteliğindeki bu tür eylemlere izin verilmesini kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü PKK yanlılarının Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Agora binası önünde dün gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylemin, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Sözcü Aksoy, terör örgütü PKK unsurlarının dün Avrupa Konseyi binası önündeki eylemleri hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Terör örgütü PKK unsurlarının, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını da kullanarak düzenlediği gösteriler hakkında Avrupalı muhataplara gerekli uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Aksoy, gösterilerin şiddet potansiyeline de dikkat çektiklerini anımsattı.

Aksoy, "Son olarak PKK yanlılarının Strazburg'da Avrupa Konseyi Agora binası önünde dün gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylem, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörizm propagandası niteliğindeki bu tür eylemlere izin verilmesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da bazı çevrelerin ve basının, PKK eylemlerini hala sözde "Kürt aktivistlerin" gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesini ise "esef verici" olarak tanımlayan Aksoy, "Bu durum, çifte standartların ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, dün Avrupa Konseyi binasına ve polise saldırmıştı.

Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camlarını ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe vermişti. Taşlarla 3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alınmıştı.

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AB açıklama Dışişleri Bakanlığı Fransa kınama PKK saldırı Terör örgütü

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