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Plajların göz dolduran havlu modelleri ile tarzınızı sergileyin

01.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahillerde ve havuz kenarlarında tarzınızı doğrudan yansıtan plaj havlularını sizler için listeledik.

Plajların göz dolduran havlu modelleri ile tarzınızı sergileyin

Okulların kapanması ve sınavların bitmesiyle tatil sezonu resmen başladı. Tüm yılın stresini üzerinden atmak isteyenler plajlara akın edecek. İş hayatında ve günlük hayatta şıklığını konuşturanlar yazın da boş durmayacak ve birbirinden iddialı, şık kıyafetlerle plajlarda, gece buluşmalarında boy gösterecek. Peki bunları yaparken, sahillerde ve havuz kenarlarında tarzınızı doğrudan yansıtan plaj havlularını seçerken nelere dikkat edeceksiniz? Sizler için yazın tüm canlı renklerini içinde barındıran havluları bu listede bir araya getirdik. Amazon indirimleriyle uygun fiyata sahip olacağınız birbirinden şık plaj havlularını incelemeye dilerseniz başlayalım.

1- Otantik bir dokunuş

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Otantik desenleriyle göz dolduran bu DeFacto plaj havlusu özgün bir tarz yakalamak isteyenlerin favorisi olacak. Deniz, kum ve güneş üçlüsüne üzerinde bulunan motiflerle tam bir uyum katacak olan bu havlunun ayrıca dört farklı renk seçeneği de mevcut.

Fiyat: 59,93 TL

2- El işçiliğinin en güzel örneği

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Yüzde 100 pamuktan üretilen bu havlu ile kaşınma gibi rahatsızlıklar yaşamazsınız. Ayrıca terletme yapmaz bu sayede peştemal olarak kullanıma da uygundur. Mavi renkli üzerinde şeritleri bulunan bu sade ve şık havlunun uzunluğu ise 170 cm.

Fiyat: 69,60 TL

3- Yazın tüm canlılığı bu havluda

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Yüzde 70’i pamuk ve yüzde 30’u Microfiber kumaşlardan üretilen yaz temalı sarı renk plaj havlusu, üzerinde bulunan küçük detaylarla oldukça canlı bir ürün. İnce yapısı sayesinde yaz için hafif ve etkili bir havlu seçeneği.

Fiyat: 51,90 TL

4- Plaj havluları içinde Ann Ross farkı

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Deniz atı, deniz yıldızı gibi desenleri olan bu plaj havlusu, kırmızı, mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu bir renk çeşitliliğine sahip. Yüzde 50’si pamuktan üretilen bu ürünün 14 farklı model bulunuyor.

Fiyat: 33,51 TL

5- Cerdá Baby Shark plaj havlusu

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Çocuklar için köpek balığı desenli rengarenk bu plaj havlusu her yaş grubundaki çocuklar için uygundur. Polyester ve pamuk kumaşlarından üretilen havlunun oldukça hızlı kuruma özelliği bulunuyor.

Fiyat: 159,53 TL

6- Bu desenler herkesin ilgisini çekecek

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Sarı, turuncu, mavi, beyaz renklerden oluşan yüzde ve 50’si pamuktan üretilen bu Ann Ross Frozen plaj havlusunun birbirinden şık 14 farklı modeli bulunuyor.

Fiyat: 27,29 TL

7- Bu havlu çocuğunuzu sarıp sarmalayacak

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Bu şık ve oldukça kullanışlı havlu çocuklarınızı adeta sarıp sarmalıyor. Healifty Kapüşonlu Çocuk Havlusu, birinci sınıf pamuklu malzemeden üretilmiştir. Zarif işçiliği, ince ve eşit dikişleri sayesinde oldukça dayanıklı olan bu ürün, sizi adeta büyüleyecek.

Fiyat: 281,36 TL

8- Karlar Kraliçesi plajda da sizinle

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Kız çocuklarının en sevdiği karakterlerden biri olan Karlar Kraliçesi, plaj havlusuyla tatilde de çocuğunuzla birlikte olur. Disney lisanslı olan bu havlu yüzde 100 pamuktan üretilmiştir.

Fiyat: 56,47 TL

9- Canlılığınızı plaja taşıyın

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Kırmızı ve mavi renkli balık desenlerinden oluşan bu plaj havlusu, yüzde 60 pamuktan üretilmiştir. Unisex bir model olan bu ürünün üç farklı model bulunuyor.

Fiyat: 119,90 TL

10- Madame Coco farkı bir başka

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Yüzde 100’ü pamuktan üretilen bu plaj havlusu kadife dokusu ve suyu hızla emen özelliğiyle oldukça cazip bir ürün. Ayrıca hafif yapısı sayesinde de terletmez.

Fiyat: 125,00 TL


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