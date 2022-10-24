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  4. Platonik aşık dehşet saçtı! Önce hemşireyi, sonra kendini vurdu

Platonik aşık dehşet saçtı! Önce hemşireyi, sonra kendini vurdu

24.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu, ardından da aynı silahla intihara kalkıştı. Hüseyin B.'nin, Emine A.'ya platonik aşk beslediği öne sürülürken, ikisinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. İşte olayın detayları...

Platonik aşık dehşet saçtı! Önce hemşireyi, sonra kendini vurdu

Dehşete düşüren olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

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Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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Hemşire Karaman silahlı saldırı platonik aşk

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