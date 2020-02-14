PlayStation 5'in ucuz olmasını bekleyenlere kötü haber! Fiyat raporu ortaya çıktı...

PlayStation 5 için birçok oyuncu, 2020 yılına girmeyi herkesten çok daha fazla istiyordu. Zira Sony tarafından paylaşılan bilgiler, PS5'in çıkış tarihi için 2020'yi işaret ediyordu. Nitekim 2020 yılına girmemizle birlikte kötü haberler ardı ardına geldi. Önce Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs salgınının Sony PlayStation 5 üretimini 2021 yılına bırakabileceğini öğrendik. İkinci şok dalgası ise bugün, PlayStatio 5'in fiyatı hakkında geldi ve PlayStation 5'in fiyatıyla alakalı kurulan iyimser hayaller fazlasıyla yıkıldı.

PLAYSTATİON 5'İN FİYATI YÜKSELECEK

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapor, PlayStation 5'in fiyatına dair yeni bilgiler ortaya çıkardı. Buna göre Sony, PlayStation 5 için fiyatları daha da yukarı çekme kararı aldı. Sony'nin bu kararının arkasında ise yükselen bileşen fiyatları var.

KORONAVİRÜS SALGINI PS5 BİLEŞENLERİNİN FİYATINI YÜKSELTİNCE...

PlayStation 4, 381 dolarlık bir maliyete sahipti. Bu yüzden Sony, PS4'ü 399 dolardan satışa sunmuştu. Fakat o dönemler, bir oyun konsolu üretebilmek için gerekli olan bileşenlerin maliyeti fazla değildi. Bugünlerde ise Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bileşen sıkıntısı yaşanmakta. Hal böyle olunca, bileşenlerin fiyatları da hayli uçmuş durumda. Hatta PlayStation 5'te yüksek hızlı NAND belleklerin kullanılacak olması onun fiyatını daha da katmerli bir hale getiriyor.

XBOX İÇİN DE 400 DOLAR ARTIK HAYAL

PS5'e rakip olacak olan Microsoft Xbox One X tarafında da durumun farklı olmadığı düşünülüyor. Onların da üretimini Çin'de yapması nedeniyle fiyatlandırma politikasında değişikliğe gideceği tahmin ediliyor. Kısacası, 2020 yılının sonuna geldiğimizde 400 dolar altı oyun konsolu almamız bir hayalden öteye geçemeyecek gibi.



